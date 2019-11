La Federación de Atletismo pide incluir en los Presupuestos de la CAR el arreglo de la pista del Adarraga

Raul Chapado, presidente de la Federación Española de Atletismo ha inspeccionando junto a los responsables de la riojana y Raul Martinez, Director General de Deportes del Gobierno de La Rioja, las pistas del Adarraga. El ex atleta ha pedido al ejecutivo riojano "un compromiso por escrito" para que remodelación entre en los próximo Presupuestos Generales de La Comunidad Autónoma, año 2020. De esta manera las pistas no perderán su homologación y no se dañará más a los atletas riojanos que allí entrenan para preparar las competiciones. Como ya adelantá, el Grupo COPE hace varias semanas, el Gobierno desea que la nueva pista este a disposición de los atletas para finales del 2020 o principios del 21, siempre y cuando los presupuestos se aprueben para el mes de enero.

Hoy, en agenda deportiva, se ha programado un festival de pelota en el frontón Adarraga que comenzara a la 18:00 horas, serán las finales del torneo Mano Parejas “Bodegas D’Mateos”. Se disputara primero el 3º y 4º Puesto entre Rodrigo y Javier Altuzarra contra Gorka y Jorge Altuzarra.

Posteriormente la final de categoría juvenil entre Jaime Altuzarra e Ibáñez contra Martin y Loza. Para concluir con las finales sénior: Prado y Sanchez se medirán a Lerena y Javi García