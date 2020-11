Esta semana se habla de la posibilidad de que las oficinas de farmacia puedan realizar test rápidos para detectar el coronavirus, que es algo que ya baraja el Ministerio de Sanidad y que podría salir adelante si las Comunidades Autónomas presentan planes detallados al respecto.

Sin embargo, esta es una opción a la que se oponen frontalmente los colegios de enfermería de toda España. De hecho, hace unos días conocíamos aquí, en COPE Rioja, la opinión del órgano colegial de las enfermeras riojanas, que insistía, una y otra vez, en la imposibilidad de considerar siquiera esa opción "ni por las atribuciones, ni por las competencias ni tampoco por la formación de los profesionales de las oficinas de farmacia".

Así las cosas, hoy hemos sondeado la opinión de los farmacéuticos riojanos, representados en antena por Elisa Hierro, que atiende su oficina en la avenida Zaragoza, nº 49 de Alfaro, y por Javier González, de Farmacia Mercedes, en la calle Estambrera 22 de Logroño.

Ésta ha sido la conversación que hemos mantenido con ellos.

Audio

Razones a favor

La Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) ha hecho público un documento en las últimas horas parareforzar el valor de la farmacia comunitaria durante la actual pandemia. Se trata de un texto en el que se exponen y argumentan los motivos por los cuales las farmacias comunitarias deberían participar también en la estrategia de detección precoz de la COVID-19 mediante la realización de test rápidos. El documento, además de incorporar 10 razones que justifican la participación de las farmacias, incluye un apartado de preguntas frecuentes con información al respecto.

1. Porque en la actualidad es necesario detener la propagación de la COVID-19

La situación epidemiológica actual en nuestro país es la más preocupante desde el inicio de la pandemia de COVID-19. La morbimortalidad asociada a la COVID-19 es cada vez mayor. A pesar de las diversas medidas restrictivas adoptadas que afectan a la libertad de circulación o al derecho de reunión, el número de casos positivos sigue aumentando y para evitar la propagación de la enfermedad es imprescindible la colaboración entre todos los agentes sanitarios para detectar precozmente a las personas infectadas por coronavirus, aislarlas y frenar la transmisión.

2. Porque el Sistema Nacional de Salud (SNS) está bajo una gran presión asistencial

La limitación de acceso presencial a los centros de salud para evitar contagios dificulta asumir la demanda asistencial de los ciudadanos que presentan síntomas o quieren conocer su estado respecto a la infección por el coronavirus SARS-CoV-2. El tiempo de respuesta del Sistema Nacional de Salud (SNS) entre la toma de muestra y el conocimiento del resultado por el ciudadano puede alargarse y esta situación provoca que durante el tiempo que transcurre hasta conocer el resultado del test, muchos ciudadanos no observen las medidas de aislamiento y sigan trasmitiendo la infección.

3. Porque el farmacéutico es un profesional sanitario universitario capacitado para realizar estos test

La licenciatura/grado en Farmacia capacita a los farmacéuticos para la realización de estos test y otros más complejos, de acuerdo con las competencias que se adquieren en las enseñanzas de grado en Farmacia reguladas por la Orden CIN/2137/2008, de 3 de julio, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios profesionales, que habilita para el ejercicio de la profesión de farmacéutico (BOE Nº 174, de 19 de julio de 2008). En concreto, y entre ellas: 10. Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los análisis clínicos y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico de laboratorio.

4. Porque son establecimientos sanitarios que ya forman parte del SNS haciendo efectiva la prestación farmacéutica no hospitalaria a la población

Las farmacias comunitarias son establecimientos sanitarios privados de interés público sujetas a planificación sanitaria por las administraciones sanitarias de las comunidades autónomas. Son establecimientos sanitarios que llevan a cabo la prestación farmacéutica no hospitalaria para el SNS desde hace décadas. Las farmacias comunitarias son un ejemplo de colaboración de éxito con la administración sanitaria. Además, la Ley 16/1997, de regulación de los servicios de oficina de farmacia, recoge en su artículo 1, puntos 7 y 9: la colaboración en los programas que promuevan las Administraciones sanitarias sobre garantía de calidad de la asistencia farmacéutica y de la atención sanitaria en general, promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad y educación sanitaria (punto 7 de ese artículo), así como la actuación coordinada con las estructuras asistenciales de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas (punto 9).

5. Porque hay una demanda ciudadana creciente y algunos ciudadanos no quieren o tienen miedo de acudir a los centros de salud

Desde SEFAC coincidimos con muchas sociedades científicas y otros profesionales sanitarios en la importancia de realizar las pruebas de detección de la COVID-19 de manera segura y protocolizada. No obstante, en las farmacias se recibe diariamente la demanda para realizar estos test. Muchas de las peticiones son de personas que no pueden acudir a los centros de salud por diversos motivos (falta de acceso o tiempo, miedo al contagio...). También hay ciudadanos que optan por adquirir los test por internet con el consiguiente riesgo de falsificaciones, de adquirir test de baja sensibilidad y especificidad, de errores en la toma de muestra y errores de interpretación de los resultados obtenidos. Pero lo más dañino es la pérdida de trazabilidad del resultado para la vigilancia epidemiológica de la salud pública, al no conocer los resultados positivos que se puedan obtener.

Por ello, la realización de los test en la farmacia aúna una mejora del acceso a los test a la población junto con una garantía de trazabilidad, algo que no se logra restringiendo los test solo a los centros de salud o clínicas ni el extremo contrario de que la población se haga el test por su cuenta perdiendo la trazabilidad.

De hecho, SEFAC considera que la realización de test de autodiagnóstico, aunque se comercialicen en las farmacias como podría ser el caso, tampoco ofrece las suficientes garantías para asegurar la correcta realización del test, así como la comunicación de los resultados (la COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria) y, por consiguiente, ni la trazabilidad ni el control de la pandemia.

6. Porque la red de farmacias comunitarias españolas tiene proximidad, accesibilidad y da cobertura al 99,9 % de la población

De las 22.000 farmacias existentes en España, hay una gran mayoría que podrían contar con instalaciones y recursos para ello y querrían realizar los test con el fin de contribuir a vencer los efectos perniciosos que esta pandemia está teniendo.

Otros países también están aprovechando esta red sanitaria para actividades de salud pública como la realización de los test, la vacunación de la gripe, etc. La proximidad a los domicilios de los ciudadanos permite acudir a ellas de forma muy rápida, lo que es de máxima importancia en las zonas de la "España vacía", donde a veces hay dificultad de acceso a centros asistenciales. El que las farmacias comunitarias estén declaradas como servicios esenciales permite que éstas permanezcan abiertas al público incluso en caso de confinamiento, lo que permite mantener la asistencia sanitaria a la población.

7. Porque la población confía en el farmacéutico comunitario

Cada día más de 2,3 millones de personas entran en las farmacias españolas. Las encuestas de opinión sobre las farmacias son positivas, el número de reclamaciones es ínfimo y en las encuestas sobre la confianza de la población, el farmacéutico se encuentra entre los profesionales más valorados (alrededor del 92 %). La mayoría de la población que utiliza medicamentos acude al menos una vez al mes a la farmacia, sabe dónde está, conoce a su personal y confía en él.

8. Porque muchas farmacias ya prestan servicios similares a la población

Es habitual que los pacientes y usuarios acudan a la farmacia a realizarse pruebas de autocontrol de parámetros clínicos por digitopunción como la glucemia, el colesterol, etc. o, incluso, de forma concertada con varias administraciones sanitarias autonómicas, pruebas como los test de detección de VIH. Los actuales test de detección de antígenos y anticuerpos no requieren de nuevas instalaciones o equipamiento en la farmacia para realizarlos. Para su realización se deben seguir los procedimientos necesarios (limpieza, ventilación, indumentaria de seguridad, etc.) y el control de aforo para evitar el contagio por el coronavirus, tal y como ya se llevan siguiendo desde el inicio de la crisis sanitaria por COVID-19.

9. Porque un gran número de farmacéuticos comunitarios y farmacias lo están demandando para colaborar en la gestión de esta crisis sanitaria

Tanto SEFAC, como el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) y algunos Colegios Oficiales de Farmacéuticos, como el de Madrid o el de Ourense, han propuesto en distintas ocasiones a sus autoridades sanitarias respectivas la posibilidad de realizar los test rápidos de detección del coronavirus SARS-CoV-2 en las farmacias comunitarias.

10. Porque ya están en red con el SNS y pueden garantizar la trazabilidad de los resultados de los test

Las farmacias comunitarias ya se encuentran conectadas informáticamente en red a las administraciones sanitarias de las comunidades autónomas, son ya usuarios autentificados y poseen la capacidad de identificar a los usuarios por su tarjeta sanitaria individual, lo que facilita la trasmisión de los resultados obtenidos tras la realización de los test, garantizando así la trazabilidad de los resultados.