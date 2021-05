La familia de Charlotte continúa su búsqueda cinco meses después de su desaparición en Logroño

La familia de Charlotte sigue pidiendo ayuda para encontrarla y vuelve a lanzar un mensaje desesperado a través de las redes sociales cinco meses de su desaparición. Ésta es su petición:

CINCO MESES SIN CHARLOTTE!!!

Sabéis lo que es NO SABER?

Sabéis lo que es la ANGUSTIA?

Sabéis lo que es la ANSIEDAD?

Todo ello unido a la Pena y el recuerdo se clava cada día en mi corazón.

Tengo que seguir viviendo como si no hubiera pasado nada y es imposible, imposible porque su recuerdo, su mirada, sus lametones están presentes en cada segundo de mi día a día.

Y me preguntan, DÓNDE ESTÁ?

QUIEN LA TIENE?

TORTURA MENTAL Y FÍSICA CADA DÍA, a si lo siento, a si lo vivo.

ALGUIEN TIENE QUE SABER, ALGUIEN TUVO QUE VER, puede estar en cualquier lugar,

Cerca, lejos, pero ALGUIEN LA VERA.

PORFAVOR NO OS CALLÉIS!

TERMINAR CON ESTE SUFRIMIENTO DIARIO.

Solo pido AYUDA.

Charlotte desapareción en Logroño (La Rioja) el pasado mes de diciembre y su familia cree que podría estar con otra familia. Hace meses decidieron ofrecer una recompensa de 1.500 euros pero su búsqueda todavía no ha obtenido resultados:

"Sabemos que estás en otro hogar, que te cuidan y te miman, y no quieren devolverte a tu verdadero HOGAR.

Hoy seguimos buscándote, sin descanso, sin perder la esperanza de que algún día esas personas abran su corazón y te devuelvan a tu hogar.

No pedimos que piensen en nosotros, no pedimos que piensen en su familia perruna, que siguen añorando a su pequeña, PEDIMOS que la miréis a los ojos, y veréis su tristeza al no estar cerca de su verdadera Familia. No me cansaré, no me rendiré.

TE AMAMOS.

SI LA VES O CREES QUE ES ELLA ESCRÍBEME: 625402395"

Charlotte es una galta italiana muy pequeña, pesa unos 4 kg y es de color negro. Además, es muy asustadiza por lo que recomiendan hacerle una foto y dar todos los detalles para que su familia vaya a buscarla.

Aunque en un principio se extravió, el hecho de no haber vuelto a tener noticias suyas, a pesar de que el animar tiene microchip, hace sospechar a sus dueños que alguien la haya podido coger y, bien por desconocimiento o por interés, tenga retenida a Charlotte.