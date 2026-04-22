Fallece una mujer de 38 años tras ser atropellada en la N-232 en Calahorra
El suceso ha tenido lugar en la noche de este martes en la N-232 a la altura de la localidad riojana de Calahorra, movilizando a un amplio dispositivo de emergencias
Logroño - Publicado el
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Una mujer de 38 años ha fallecido en la noche de este martes tras ser atropellada en la carretera N-232, a la altura de la localidad riojana de Calahorra. Según ha informado Emergencias La Rioja, el suceso ha ocurrido en el punto kilométrico 354 de la citada vía.
Amplio dispositivo de emergencias
Varias llamadas al servicio de emergencias SOS Rioja han alertado del atropello a las 22:02 horas. Hasta el lugar se han desplazado recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) y agentes de la Guardia Civil. A pesar de los esfuerzos, la mujer ha fallecido en el mismo lugar del accidente.
Además, ha sido necesaria la intervención de un Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) en su modalidad psicosocial para atender a los familiares de la víctima en el lugar de los hechos.
Se trata del quinto atropello mortal en lo que va de año en las carreteras riojanas, tres de ellos en esta misma carretera nacional.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
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