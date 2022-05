PP de Logroño exige responsabilidades políticas al alcalde por eludir la Ley de Contratos en Calles Abiertas

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Logroño sigue exigiendo al alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, que"depure responsabilidades políticas" después de que el Consejo Consultivo de La Rioja haya visto "irregularidades" en la contratación de 32 actuaciones del programa "Calles Abiertas". “El Partido Popular no tiene que pedir disculpas, es el Ejecutivo local el que debe dar explicaciones y depurar responsabilidades políticas ante unos hechos graves”, ha señalado la concejala popular, Celia Sanz.

Por otro lado, la concejala popular ha respondido a las declaraciones de ayer del portavoz municipal, Kilian Cruz-Dunne, negando que se hubiera cometido alguna irregularidad jurídica y emplazando a quien tuviera dudas a que fuera a los tribunales. “No ha hecho falta judicializar el asunto, porque los controles internos del Ayuntamiento de Logroño (Intervención, Dirección General de Contratación y Servicios Jurídicos) han funcionado y han obligado al Gobierno socialista a anular la contratación realizada”, ha resaltado Celia Sanz.

Según ha revelado Sanz, el dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja confirma que se actuó al margen de la Ley de Contratos. En este sentido, ha citado el fundamento de Derecho Cuarto, punto 4, del Dictamen: “Debemos de concluir que, en las adjudicaciones verbales realizadas por el Ayuntamiento de Logroño objeto de este expediente, no se ha seguido el procedimiento legalmente establecido al efecto, bien por no tratarse de contrataciones que pueden ser consideradas de emergencia, bien por no haberse iniciado la prestación en el plazo de un mes desde la adopción del acuerdo del órgano de contratación que permitía acudir a la vía del artículo 120 LCSP’17, lo que determina la nulidad de las mismas”.

Después de que la Junta de Gobierno declarase ayer nula de pleno derecho la adjudicación verbal de los contratos de 32 facturas, ahora el asunto irá a Pleno. Celia Sanz ha adelantado que el PP votará a favor del nuevo expediente para que puedan cobrar cuanto antes las empresas afectadas.