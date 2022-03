La expulsión de Raquel Romero de Podemos "no afecta a la estabilidad del Gobierno de La Rioja"

La decisión de Podemos de expulsar a su única diputada autonómica y consejera de Igualdad en el Gobierno de La Rioja, Raquel Romero, y a cinco personas de su equipo por no donar al partido parte de su sueldo, no afecta a la estabilidad del Ejecutivo regional, liderado por la socialista Concha Andreu, según han señalado este viernes a Efe.



Fuentes del Gobierno de La Rioja, que se constituyó con miembros del PSOE y Podemos (Raquel Romero), han explicado a Efe que "no entra en las dinámicas internas de los partidos" y defiende que "la estabilidad está garantizada".



Tras esta expulsión, que aún no es firme, Romero quedará como independiente en el Gobierno regional, que se formalizó tras un acuerdo de gobernabilidad firmado por el PSOE, Podemos e IU, aunque esta última formación política decidió no formar parte del Ejecutivo.



Podemos ha determinado que sean expulsados del partido Romero y cinco personas que le acompañan en la Consejería de Igualdad: su director de Comunicación, Francisco Casamayor; el director general de Transparencia, Axier Amo; el director de la Oficina de Retorno de La Rioja, Miguel Barrionuevo; la asesora en Políticas de Igualdad, María Espinosa; y la técnico Laura Pérez.



La coordinadora de Podemos en La Rioja, Arancha Carrero, ha confirmado este viernes a Efe que este expediente del Comité Nacional de Garantías del partido a estas seis personas "solo responde al incumplimiento del código ético del partido en los relativo a la donación de parte de su sueldo" y "no hay nada más, por mucho que se quiera desviar la atención".



Ha incidido en que "no se hacen excepciones" respecto a la medida de donar al partido un porcentaje del salario, que, en el caso de Romero, es de unos 73.000 euros anuales como consejera, más las compensaciones que recibe desde el Parlamento de La Rioja como diputada autonómica.



Según consta en el expediente, ni ella ni las otras cinco personas que han sido expulsadas del partido han realizado donaciones desde el inicio de la actual legislatura autonómica, ha dicho.



"Este es un tema que comenzó hace tiempo, pero somos un partido muy garantista y por eso se ha dilatado la resolución" hasta ahora, ha insistido.



Fuentes cercanas a Romero han explicado a Efe que estas seis personas expulsadas consideran que esta decisión se debe a su apoyo explícito a la plataforma política que encabeza la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y a su intención de trabajar por ella en La Rioja.



Han confirmado que no recurrirán el expediente de expulsión contra ellas al considerar que Podemos, en sí, es "un proyecto ya agotado", por lo que no quieren "ninguna batalla" con este partido, sino "trabajar por un proyecto más amplio y ganador".



Sin embargo, como desde Podemos "no pueden decir que se toma esta decisión por un posicionamiento político, se ha utilizado la misma excusa para todos, la de que no hay donaciones", han añadido, a pesar de que "eso es algo que se hace cuando se cobra más de 40.000 euros anuales, a lo que no llegan varios de los expulsados".



"Llevamos meses trabajando en un nuevo espacio político porque consideramos que Podemos es algo agotado", han recalcado esas fuentes, que creen que este partido en La Rioja "debería trabajar por cuidar la coalición de Gobierno, en vez de ponerla en peligro".



Una coalición, han precisado, en la que ahora Raquel Romero queda como independiente, junto al PSOE.