Exposición de Alejandro Espiga a beneficio de Cáritas La Rioja en el COAR

Hasta el próximo 2 de octubre, la Sala de Exposiciones del Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja (COAR) (en la calle Barriocepo nº40 de Logroño) acoge la exposición “La Rioja, entre el sepia y el color”, del pintor Alejandro Espiga, y a beneficio de Cáritas La Rioja.

Son 51 cuadros sobre lugares, municipios y monumentos muy representativos de nuestra región y todos ellos están a la venta. La recaudación se destinará, íntegramente, a Caritas La Rioja, de la que es voluntario el pintor, Alejandro Espiga. Cuadros que ha venido realizando en los siete últimos años.

Espiga ha querido agradecer al COAR por su entrega "y la buena acogida" que ha tenido esta exposición. Una muestra que, como ha indicado, "espero que sea exitosa no para mí, sino para Cáritas y se pueda recaudar dinero". Una entidad, ha dicho, "que se dedica íntegramente a los más necesitados".

Además, ha dicho Alejandro Espiga, "me ilusiona pintar con un fin, me hace sentirme vivo. Siempre he tenido la pintura muy presente, cuando tenía 10 años pintaba, pero luego lo dejé durante muchos años. Después, gracias a mi mujer, lo retomé y es lo que me gusta hacer".

Por su parte, el director de Cáritas La Rioja, Fernando Beltrán, ha querido destacar la figura de Espiga, ya que "siempre está entregado a la causa para ayudar a los más necesitados. Es una persona que, como recoge sus pinturas de toda La Rioja, está con todos. Y ahí es donde está Cáritas, con todos ayudando a todos los riojanos que lo necesiten".

Finalmente, el decano del COAR, Ángel Carrero y del Pozo, ha destacado la labor de Cáritas, tanto a nivel regional, como nacional. "La exposición habla de La Rioja y es una forma de entender cómo Cáritas también llega a toda la comunidad".

La exposición se puede visitar de martes a domingo (excepto festivos), en horario de 12 a 13:30 horas y de 18:30 a 21 horas.