El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Logroño ha reclamado al equipo de Gobierno del socialista Hermoso de Mendoza que revise la instrucción que regula la instalación de terrazas en la ciudad durante el periodo de desescalada "porque apenas un diez por ciento del sector ha decidido abrir al público", tal y como ha explicado este mediodía en COPE Rioja la concejal popular Penélope Ramírez.

“Después de una semana hemos podido comprobar que la mayor parte de los establecimientos hosteleros de la ciudad continúan cerrados, lo que pone de manifiesto que las condiciones establecidas por el Ayuntamiento para la instalación de terrazas hace realmente difícil que muchos bares puedan hacerlo. Hay que tener en cuenta que hay pocas aceras en Logroño que tengan una anchura de superior a 4 metros”, ha señalado la concejal popular.

Ramírez ha criticado la gestión del equipo municipal de Gobierno respecto a este asunto. “Creemos que no han sido capaces de buscar soluciones para la mayor parte de los establecimientos hosteleros de toda la ciudad, tanto del centro como los de los barrios. Desde el Grupo Municipal Popular entendemos que se debería haber analizado la posibilidad de reordenar el espacio temporalmente de forma que se permitiera la circulación segura de los peatones, junto con la instalación de terrazas y establecer una menor distancia entre fachadas y aquellas”.

Otra de las cuestiones criticadas por los populares es que la resolución de Alcaldía prohíbe en los casos en que la acera tenga menos de 3,5 metros la instalación de mesas altas pegadas a la fachada, “algo que afecta a muchos bares de barrio que no cuentan con terraza pero si con dos o tres mesas de este tipo que no van a poder instalar”.

Ramírez ha señalado que el Gobierno local "ha hecho una resolución alejada de la realidad de la ciudad y que estos días hemos visto como se están viendo obligando a modificar para dar solución a cosas que eran obvias. Un nuevo ejemplo de improvisación, de falta de análisis y que ha sembrado la confusión en el sector". La edil ha añadido que en la práctica "se están concediendo terrazas que superan algunas de las restricciones de la propia resolución, como no superar en superficie el doble de lo autorizado, y los hosteleros van rectificando las terrazas cada día".

Ha reiterado además la ausencia de iniciativa por parte del Gobierno local en la gestión de la crisis del Coronavirus en la ciudad, “zonas históricas de concentración de bares como La Laurel o San Juan son culturalmente arterias de un recorrido gastronómico foco de atracción de turismo nacional e internacional y es imprescindible fomentar su permanencia. Por ello exigimos al Gobierno local un Plan Especial de Protección como activo estratégico con medidas como ayudas económicas directas”.

La concejal popular ha recordado que el sector hostelero es soporte de otros sectores a través del consumo de sus productos por lo que apoyarle es apoyar a la ganadería, la agricultura, el sector vitivinícola y a agentes intermediarios.

Por último, Ramírez ha insistido en la petición de fiscalidad cero para los hosteleros que desde hace semanas viene defendiendo el Partido Popular, “tenemos ejemplos en localidades vecinas como Haro, cuyo equipo de Gobierno es del mismo signo político que el del Ayuntamiento de Logroño, donde se suspende la tasa de terrazas hasta fin de año; o Santo Domingo, donde gobierna el Partido Popular, que en este caso va más allá y suprimirá dos años la tasa de terrazas hosteleras a costa de los gastos no realizados durante sus fiestas. Puesto que aquí en Logroño se han subido los impuestos, pero no se van a celebrar las fiestas de San Bernabé, ¿por qué no se pueden suprimir las tasas de terrazas e incluso de agua y basuras? ¿Por qué no podemos aplicar una bajada o bonificación respecto al IBI para negocios de especial interés municipal como podrían declararse los establecimientos de la calle Laurel o la San Juan o algunos otros destacados por su historia en el panorama logroñés?”.