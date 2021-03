La inquietante forma que dibujó el carguero Ever Given antes de quedarse atascado en el Canal de Suez

El encallamiento del carguero Ever Given ha provocado esta semana el bloqueo del Canal de Suez, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo.El Ever Given tiene 400 metros de largo y 60 metros de ancho y quedaba encallado este pasado martes por un fallo técnico.

El canal de Suez, inaugurado en 1869, conecta el mar Rojo con el Mediterráneo acortando el camino para los barcos que navegan entre Europa y Asia, que de esta forma no tienen que rodear todo el continente africano.

En la actualidad, en torno al 10 % del comercio marítimo global pasa a través del canal y el 25 % de los contenedores, con la particularidad de que muchas de las embarcaciones que lo atraviesan son buques petroleros, aunque en ocasiones tienen que descargar el crudo y canalizarlo a través de un oleoducto.

Por el canal pasa la mayor parte del petróleo que procede del Golfo Pérsico con destino a Europa, así como el crudo de Rusia que se dirige a la India, China u otros países asiáticos. En menor medida, también es una vía de transporte entre la costa este de Estados Unidos y Asia.

Antes de bloquear canal de Suez, el Ever Given realizó en su rumbo una inquietante forma según el seguimiento de los datos de los sitios web shipfinder.com y myshiptracking.com.

OH NO: misfortune's unerring aim touched #EVERGIVEN's track as it departed the designated anchorage and steamed into the Canal.



(innocent, but terrible luck)

Source: https://t.co/MsTUgVgyTHpic.twitter.com/6YIrpz4i9C