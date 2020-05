Este es el error que comete la mayoría de las personas cuando limpian con la fregona

En muchos hogares regularmente se comete el mismo error de limpieza con la fregona. Es muy común después de limpiar y trapear volver a poner la fregona en la despensa de casa sin lavarla y desinfectarla adecuadamente.

Por lo general, los usuarios desconocen por completo que la fregona es una fuente de bacterias; su trapeador está la mayoría de veces húmedo y por lo tanto se convierte en una superficie ideal para la propagación y multiplicación de las bacterias.

LAS BACTERIAS DE LA FREGONA SE EXTIENDEN POR LA CASA

Esas bacterias, que si no has limpiado adecuadamente la fregona, vuelves a extender suavemente por el suelo sin que te des cuenta e incluso en los rincones más inalcanzables de tu casa. Una fregona sucia y sin limpiar y desinfectar podría contener miles de millones de bacterias acumuladas a lo largo de los días por su uso en múltiples ocasiones. El mejor consejo es que después de su uso, la limpies y desinfectes, sobre todo la limpieza del trapeador, se hace absolutamente necesario. Si no solo lograrás esparcir por tu casa las bacterias de la fregona.

Las bacterias se pueden propagar si no limpiamos bien la fregona

AGUA CALIENTE Y JABÓN

Son recomendables las fregonas con cabeza removible que puedes quitar y poner después de cada uso. No tienen que ser desechables, lava y desinfecta el trapeador después de cada uso con agua caliente, al menos a sesenta grados. Este sencillo consejo debería en principio ser suficiente para acabar con las bacterias. Si lo haces con agua más caliente a noventa grados, puedes estar seguro de que la fregona estará perfectamente limpia. También es un buen consejo que en la limpieza de la fregona uses agua con jabón después de cada uso.

Si no tienes una fregona que sea extraíble es aconsejable que la reemplaces cada dos meses aproximadamente.