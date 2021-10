La esperanza del comercio de Logroño: Regresa Logrostock para vender con ilusión y comprar con alegría

Logrostock regresa tras el parón obligado por la pandemia y lo hace con 104 comercios locales instalados en El Espolón logroñés.

142 puestos completan esta feria de oportunidades Logrostock que, hasta el próximo domingo, ofrece productos y servicios de 23 sectores diferentes a un precio muy rebajado. Los comercios confían en que Logrostock ayude a la recuperación económica del comercio para que el último trimestre del año sea más favorable.

En boutique Can Can ya perciben la recuperación económica y confían en que el Puente del Pilar y el buen tiempo den un empujón definitivo a las ventas en este Logrostock. Nos cuentan que han traído al stand sus prendas de siempre, con diseños exclusivas, grandes firmas nacionales e internacionales.

Desde el stand de Bolsos Vandi en Logrostock nos cuentan que el turismo se ha reactivado pero todavía falta dar un paso más. Esperan que se recuperen los vuelos y los cruceros para que los turistas cambiemos nuestras mochilas y maletas. En Logrostock ofrecen productos de máxima calidad al mejor precio.

En el stand de Mercería Adita nos explican cuál es su percepción de la situación actual del comercio. En tienda todavía no notan esa recuperación económic de la que tanto se habla y es que, en su barrio y en su sector, las cosas están complicadas. La esperanza está puesta en estos días de feria que sus clientas siempre esperan con muchas ganas.

Comercios de Logroño que confían en que Logrostock sea el impulso definitivo para impulsar las ventas y devolver la confianza. Es el caso de Frikhala que cumple su primer aniversario y lo hace con grandes descuentos.

En Planeta Agua nos han contado que la pandemia ha llevado a muchas personas al monte, algunos han descubierto la maravilla del deporte y otros han intensificado su práctica así que no les ha ido tan mal. Las restricciones también les han hecho daño pero ahora se enfrentan a un problema muy importante: "sufrimos muchos retrasos porque a nivel mundial no hay producto, no hay materia prima".

Además de los comerciantes que han alquilado expositores en El Espolón, otros 10 participan en esta iniciativa en sus propios establecimientos comerciales.

Lo cierto es que el Puente y el buen tiempo hacen pensar que será una feria con éxito de ventas. Las bolsas de Logrostock ya son las protagonistas en el Paseo del Espolón de Logroño:

104 comerciantes locales ofrecen los productos de otras temporadas que no han podido vender debido a las restricciones de la pandemia en los 142 puestos de la feria de oportunidades Logrostock, instalada hasta el próximo domingo en el céntrico paseo del Espolón de Logroño.

El alcalde Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha inaugurado este viernes la décimonovena edición de esta feria junto al consejero de Desarrollo Autonómico del Gobierno regional, José Ángel Lacalzada, y el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja, Jaime García-Calzada, entre otras autoridades.

La feria, que aglutina comercios de 23 sectores diferentes, tiene este año 60 puestos menos que en otras ediciones, por lo que hay más espacio para circular por El Espolón y se evitan las aglomeraciones de compradores de años pasados.

En declaraciones a los periodistas, Hermoso de Mendoza ha dicho que muchos visitantes de fuera de La Rioja podrán visitar esta feria durante el fin de semana, ya que además de coincidir con el puente del Pilar, en Riojaforum se celebra un congreso nacional de matronas y la Plaza de Abastos acoge la feria de escultura Sculto.

En este sentido, ha apuntado que las plazas hoteleras de la ciudad están llenas en los próximos días.

Hermoso de Mendoza ha apostado por impulsar actividades para que mejore el comercio local, como Logrostock o el festival "Lo Visual", que también permiten que turistas de otras regiones lleguen a descubrir la ciudad.

Por su parte, Lacalzada ha incidido en que Logrostock es la feria de oportunidades "más importante del norte de España" y también es una iniciativa que permite "apoyar al comercio de proximidad".

Ha indicado que esta iniciativa ofrecerá hasta el próximo domingo una propuesta de "ocio y turismo" para los riojanos y turistas que lleguen a la ciudad, con el objetivo de alcanzar la cifra de 120.000 visitantes que se logró en la última edición de la feria, celebrada a primeros de marzo de 2020, justo antes del inicio de la pandemia.

El consejero de Desarrollo Autonómico ha confiado en que se supere, de nuevo, un 40 por ciento de visitantes de fuera de la comunidad, y apoyar así al sector comercial, que "tan mal lo ha pasado durante la pandemia".

García-Calzada ha incidido en que "Logroño se viste de comercio" durante todo este fin de semana, en el que los comerciantes podrán deshacerse de todo el producto acumulado en sus almacenes, que ofrecen "a unos buenos precios para los consumidores".

La Cámara de Comercio organiza esta feria, cuyo presupuesto asciende a 160.000 euros, de los que el Ayuntamiento de Logroño aporta 65.000, la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) 30.000 y los otros 65.000 los pagan los participantes con el alquiler de los expositores.

Las instituciones han aumentado su subvención, lo que ha permitido reducir un 15 % la cuota de los comercios respecto de la del año anterior, ya que la situación económica del comercio "no es la que debería", debido a la pandemia.

Ha confiado en que Logrostock "ayude a la recuperación económica del comercio", junto a otras actividades de dinamización que organiza la Cámara de Comercio, como las campañas Black Friday o de Navidad, para que el último trimestre del año sea "más favorable" para el sector comercial.

Por último, ha considerado que cada euro invertido en comercio por parte de las instituciones produce más de dos euros de beneficio, que "es dinero que se queda en la ciudad, crea riqueza y empleo".