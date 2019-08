Espectáculo y coraje

Concha Andreu recordará el jueves 29 de agosto como uno de los mejores días de su vida política. No ha sido fácil, y aun así el mismo día de su toma de posesión se ha visto salpicada por una de esas polémicas que ciertamente en política resultan dramáticas. La escenificación pública de la división interna de Podemos en La Rioja, a horas de conocerse la composición del nuevo gobierno autonómico. Todo viene determinado por un cambio, no explicado, sobre la titular de la Consejería de Podemos en el Gobierno de Andreu, (Participación, Derechos Humanos y Cooperación). Un cambio de nombres que tiene un componente de complicada digestión. ¿Qué hay detrás?. En poco más de 24 horas, se mantienen teorías distintas sobre esta historia. ¿ Quién sale malherido de esta batalla?. El caso es que las últimas decisiones de Podemos en La Rioja han cogido con el pie cambiado a la opinión pública ofreciendo de este partido político una imagen a medio camino entre el abatimiento y la desorientación, y generando desconfianza y desconcierto. No se puede ser más torpe. Es imposible hacer las cosas peor. ¡Qué espectáculo!. Es todo tan turbio y tan tosco en este asunto que, desde luego, no se va a cerrar a corto plazo y puede suponer el primer frente para el nuevo Gobierno de La Rioja. Existe, en política, una costumbre intocable como es la de trabajar desde la discreción y el sigilo más absoluto, entre otras cosas porque esas condiciones son indispensables para la eficacia y la credibilidad, Podemos no lo ha respetado. Ahora habrá que ver qué ocurre, y vuelvo a preguntar, ¿se merece este panorama Concha Andreu?. La estrategia, no tengo duda, tendrá como objetivo mimetizarse con el nuevo paisaje político de La Rioja, con los cambios, el nuevo tiempo, y el éxito de los resultados electorales logrados por el PSOE en la Comunidad Autónoma el pasado 26-M. Veo en Concha Andreu a una mujer con valentía y coraje, y se encargará de demostrarlo.