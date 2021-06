La Librería Santos Ochoa (Presidente Calvo Sotelo nº 19) acogerá el miércoles 16 de junio la presentación del libro ‘La España en la que nunca pasa nada’ (Editorial Akal, 2021), de Sergio Andrés Cabello, profesor de Sociología de la Universidad de La Rioja.









Su autor, profesor de Sociología de la UR, ha explicado este martes en COPE Rioja que su libro quiere ser "una reivindicación de esa tercera España que nutrió a la «España metropolitana» a través de los procesos migratorios, que fue denostada y luego reivindicada y que contribuyó, y lo sigue haciendo, a la despoblación de los municipios más pequeños. Unos territorios que se dotaron de orgullo a través de la reivindicación de sus identidades colectivas mediante el Estado de las autonomías y que se ven fuera de los grandes flujos globales. En definitiva -ha concluido- una tercera España a la que le está pasando lo que a las clases medias, que, tras ascender socialmente, con la crisis vieron rota la movilidad social. Esa España intermedia entre la «España vaciada» y la «España metropolitana» seguramente está ya en una tierra de nadie, en un proceso que no llevará a la despoblación en sentido estricto, pero que sí ahondará las desigualdades territoriales y sociales”.

El profesor ha añadido que "se ha escrito mucho sobre la España vacía/vaciada, y poco o nada sobre el gran problema que supone el olvido al que se está condenando a buena parte de los territorios intermedios, algo que puede tener consecuencias trágicas para la organización territorial de España”.

‘La España en la que nunca pasa nada’ es un texto imprescindible para todos aquellos que quieran entender los procesos (despoblación, desindustrialización, enfoques turísticos, falta de oportunidades y de servicios, paralelismos con la clase media, importancia de eventos culturales y deportivos…), las percepciones internas y externas (visiones peyorativas del “provincialismo”, importancia de las identidades colectivas e individuales, idealización de lo rural, tópicos recurrentes, cómo lo ha relatado el cine, la literatura o la TV…), y las causas implicadas (globalización, neoliberalismo, corrupción, tendencia a la imitación de las ciudades, cuestión territorial, estilos de vida…) en la situación de los territorios alejados de las grandes ciudades.

Sobre el autor









Sergio Andrés Cabello (Logroño, 1973) es profesor de Sociología de la Universidad de La Rioja y doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad del País Vasco /UPV/EHU) con la tesis doctoral ‘La identidad riojana. Del proceso de institucionalización administrativa al político’.

Conocido melómano, a nuestra pregunta sobre una posible banda sonora para su trabajo, el profesor ha reconocido que podría encajar bien "cualquier tema de Bruce Springsteen, inspirado en el modelo de la clase media trabajadora norteamericanaque quiere crecer y evolucionar. Es un libro muy reivindicador de la clase media", ha apostillado. Proposición a la que hemos adjudicado (con su beneplácito) la canción 'Factory', del disco 'Darkness on the edge of town' (1978).

Autor de más de cincuenta publicaciones nacionales e internacionales, ha sido investigador visitante en la Universidad de Texas en San Antonio (Estados Unidos). En los últimos años, ha desarrollado parte de su labor investigadora y divulgativa en relación con los procesos de despoblación de las zonas de sierra y de montaña de La Rioja.

El acto de presentación de su libro dará comienzo a las 19.30 horas y será retransmitido a través de Youtube.com/c/SantosOchoaLibros. Las personas que deseen asistir presencialmente deben reservar asiento en http://bit.ly/SantosOchoa16junio