Escobar plantea configurar toda Avenida de Portugal como ciclocarril de uso compartido por automóviles y bicis

El portavoz del Grupo Municipal Popular de Logroño y candidato a la Alcaldía de Logroño, Conrado Escobar, ha analizado esta mañana las intervenciones realizadas en tramo del eje ciclista Paseo del Espolón-Plaza de la Diversidad por el equipo de Gobierno del alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, y ha lamentado la incertidumbre, inseguridad y los embotellamientos del tráfico que generan al carecer de planificación.

“La movilidad de una ciudad -ha resaltado- no puede basarse en una serie de experimentos e intervenciones que no cuentan con la gente, que no cuentan con planificación, que no se apoyan en estudios e informes técnicos, y que provocan división en vez de convivencia”.

El portavoz del grupo municipal Popular ha subrayado que la convivencia entre todos los actores de la movilidad en la ciudad es el argumento indispensable en el modelo del Partido Popular.

“Creemos –ha descrito- en una movilidad planificada y consensuada, sustentada en un soporte técnico, que gane, por supuesto, espacios para el peatón, que sea segura para todos, que proponga espacio y zonas verdes; una ciudad 30, que ofrezca más aparcamientos donde sean necesarios y que apueste por un transporte público de calidad”.

Escobar ha remarcado que, por el contrario, las actuaciones en materia de movilidad del equipo de Gobierno se realizan careciendo de una ordenanza que las respalde, no hay un planeamiento general, ni estudios en materia de tráfico o Policía.

“La ejecución de estas obras avanza y las consecuencias y efectos de las mismas empiezan a percibirse de forma negativa en la ciudad. Estos días estamos viendo confusión entre conductores, peatones y ciclistas en esta zona. Se están registrando retenciones en determinados momentos del día en una de las arterias fundamentales de distribución de tráfico. En definitiva, se está dificultando el día a día de los vecinos”, ha señalado Escobar.

“El modelo de movilidad del Gobierno de Hermoso de Mendoza sigue ahondando en la división, la improvisación, la imposición y la falta de consenso. Desde el PP tenemos claro que el modelo es otro, un modelo basado en la planificación, el diálogo y la convivencia”, ha añadido el candidato popular. Así, han explicado que el PP apuesta por una ciudad 30, con preferencia para el peatón, con aceras más anchas, con servicios adecuados, con árboles, zonas verdes, con aparcamientos que cubran las necesidades de la ciudad y visitantes. Han puesto como ejemplos actuaciones desarrolladas en anteriores Legislaturas como Vélez de Guevara y Mújica. Los populares han añadido que su compromiso si alcanzan la alcaldía de la ciudad será abrir un proceso participativo para evaluar con vecinos y comerciantes afectados la situación y plantear las mejoras que sean necesarias. Se solicitarán los informes pertinentes de Policía Local y a las Unidades municipales competentes a fin de valorar los cambios y las mejoras en lo realizado. “Logroño necesita un estudio y datos -ha puntualizado Conrado Escobar-, precisa de una consulta a fondo sobre cuáles son las necesidades reales de los diferentes actores de la movilidad; una consulta es indispensable para abordar el modelo de ciudad con el adecuado sosiego”.

Respecto a la intervención en la calle Avenida de Portugal han señalado que el carril bici en sentido contrario es peligroso, consideramos que es necesario “recuperar el asfalto para la circulación ordinaria y que convivan automovilistas y bicicleta”.

Han explicado que algunas de las actuaciones que se deben acometer son ya evidentes tras contrastarlas con los técnicos: 1. Eliminar la parte del urbanismo táctico que genere inseguridad vial y dificulte el devenir diario de la ciudad.

2. Retirar los “cojines berlineses” en Murrieta, que incumplen la Orden FOM/3053/2008 y sustituirlos por reductores de velocidad acordes a la Norma.

3. Retirar los separadores no normalizados de los carriles bici.

4. Suprimir todas las marcas viales no normalizadas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

5. Suprimir los pasos ciclistas en aquellos puntos donde el itinerario ciclista no tenga continuidad.

6. Recuperar parte de los aparcamientos suprimidos.

7. Prioridad peatonal y revisión del itinerario ciclista a fin de evitar situaciones como:

a. El “Kiss and Go” (que deberá tener la señalización correspondiente a la Norma 8.2-IC de Marcas Viales) que actualmente deja a los niños en un carril bici.

b. Carriles bici que atraviesan paradas de autobús, provocando conflictos entre peatones y ciclistas.

c. Carga y Descarga separados de la acera por un carril bici y que incumple la Ordenanza. Recordar que el Grupo Municipal Popular ha presentado un recurso contencioso-administrativo frente al proyecto de las obras del eje ciclista Paseo del Espolón-Plaza de la Diversidad y el proyecto de obras eje ciclista Oeste.

Así como al proyecto de consolidación de las obras de Duquesa de la Victoria. “Defendemos y argumentamos que el Gobierno local está utilizando estos proyectos de movilidad para acometer una transformación urbanística de la ciudad sin contar con el marco normativo existente”, han concluido.