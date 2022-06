Escobar (PP): "El alcalde de Logroño está imponiendo un planteamiento radical en movilidad ya fracasado"

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Logroño, Conrado Escobar, junto a la concejala, Patricia Lapeña, han aludido esta mañana al modelo de movilidad que está desarrollando y precipitando el Ejecutivo local en el centro de la ciudad.

"Los logroñeses estamos viendo como el Ejecutivo local impone en la ciudad una serie de intervenciones en materia de movilidad de manera apresurada, sin diálogo, sin respaldo de informes técnicos, y sin analizar las consecuencias que estas actuaciones van a tener en el futuro de Logroño", ha afirmado Escobar.

"Sin explicaciones, sin planificación, sin participación real, intervenciones precipitadas e impuestas". Escobar ha añadido que los planteamientos más radicales en materia de movilidad desarrollados por Ada Colau en Barcelona, o los realizados en Gijón o Valladolid y que han fracasado se quieren imponer en Logroño.

El portavoz popular ha señalado que el modelo de movilidad que el Gobierno local está imponiendo en la ciudad no responde verdaderamente a criterios de sostenibilidad puesto que de los tres ejes sobre los que debe sustentarse: ambiental, social y económico, dos de ellos no se contemplan: el social y el económico. "Los proyectos no ayudan a los ciclistas, olvidan el transporte público, confunden al peatón, especialmente a las personas mayores y con problemas de accesibilidad, y excluye definitivamente al coche", ha afirmado.

"Se está aislando a Logroño ocasionando dificultades para entrar y salir al centro de la ciudad y se ha olvidado a los barrios".

Escobar ha añadido que los casi cinco millones de euros que el Gobierno local va a destinar a estas intervenciones se podrían haber destinado a cuestiones que la ciudad necesita como actuaciones en los barrios, paliar el déficit del transporte público, la apertura de la nueva estación de autobuses, intervención en La Glorieta del Doctor Zubía, puntos de recarga eléctricos o a rediseñar los itinerarios ciclistas con un modelo mixto de carriles bici y ciclo carriles.

"Se está cambiando un modelo de ciudad sin realizar un análisis serio y responsable de las consecuencias de estas actuaciones sobre el futuro de la ciudad. Se están modificando usos, flujos, itinerarios, formas de vivir, sin realizar un análisis serio y responsable de las consecuencias de estos cambios para el presente y el fututo de la ciudad", ha añadido la concejala Patricia Lapeña.

Los populares han recordado que las intervenciones del programa 'Calles Abiertas' fueron iniciadas por el Gobierno local en un contexto de pandemia sanitaria en el que las justificaron para ganar espacio para el peatón. "Ahora comprobamos que este era su modelo de ciudad, un modelo que no contaron, que no se incluía en el programa electoral, que están aplicando de manera arbitraria, sin diálogo y sin planificación alguna".

En este sentido, han añadido que en su momento "dijeron que las intervenciones iban a ser reversibles pero han mentido y se están consolidando. Igualmente el alcalde anunció que no iba a haber más intervenciones de Calles Abiertas pero de nuevo han mentido".

El listado es largo, Guardia Civil, Los Lirios, Gonzalo de Berceo (con cuatro intervenciones), Vara de Rey, Duquesa de la Victoria, República Argentina, Sagasta, Fundición, Murrieta, Avenida de Portugal, Plaza de la Diversidad. Otras ciudades españolas y europeas apuestan por un modelo mixto de carriles-bici y ciclo carriles, siendo esta opción la preferente porque permite hacer ciclable toda la ciudad. Un modelo defendido por la mayoría de asociaciones ciclistas mayoritarias y que se recogía en el PMUS de 2013. "En intervenciones como la Duquesa de la Victoria, Murrieta o Gonzalo de Berceo, la realidad es que al peatón se le crean nuevas barreras y se le obliga a prestar atención a nuevos flujos de tráfico y vías segregadas para diferentes tipos de vehículos, con más intersecciones y generando un modelo menos atractivo para el peatón".

Los populares han añadido que las intervenciones desarrolladas o propuestas para los próximos meses van a suponer la eliminación de cerca de 2.000 plazas de aparcamiento en la ciudad sin ofrecer ninguna alternativa.