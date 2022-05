La ermita de Santa María de Barrio (Cellorigo, La Rioja) entra en la Lista Roja del Patrimonio

La ermita de Santa María de Barrio, en Cellorigo (La Rioja), acaba de incorporarse a la Lista Roja del Patrimonio que elabora la asociación Hispania Nostra (www.listarojapatrimonio.org) y que recoge cerca de 1.100 monumentos españoles que seencuentran sometidos a riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores.

Esta ermita presenta un estado de ruina avanzada, y aunque se intervino en ella hace algunos años, esto no ha frenado su deterioro. No goza de ningún tipo de protección oficial y no se están tomando medidas para su conservación.

Parece que los orígenes de la ermita de Santa María de Barrio se remontan a la repoblación del siglo IX, como lo testimonia una puerta tapiada con arco de herradura en el muro norte, pero se cree que fue levantada en su totalidad en el siglo XII, sobre restos mozárabes. Las noticias documentales más antiguas de Santa María de Barrio son de 1.415, fecha en que elcanónigo de Valpuesta, don Juan Martínez de Cellorigo, fundaba una cofradía llamada de SantaMaría y los Doce Apóstoles, que se ocupaba de aspectos religiosos y de asegurar las honrasfúnebres del fundador.

En la iglesia románica, se añadieron, entre los siglos XVII y XVIII, otroselementos y dependencias. Hay constancia documental de obras que Lucas de Setién realizó en lacapilla de la epístola en el año 1.660, y de otras para construir la casa del ermitaño en 1.703, así como deun arreglo general de la ermita a mediados del siglo XVIII, al que quizá correspondió la ejecución dela sacristía.

De época barroca es el arco triunfal de medio punto sobre pilastras toscanas, que aún se conserva y, asimismo, la sacristía que estuvo en el lado norte de la cabecera, y una capilla con pórtico al sur de la nave.