El equipo de Gobierno discrepa del Consejo Escolar y quiere que sea festiva toda la semana de San Mateo

El Consejo Escolar Municipal de Logroño, presidido por la concejal de Familia e Igualdad de Oportunidades, Paloma Corres, se reunió el lunes para determinar los días no lectivos del próximo curso escolar.

La propuesta del Consejo Escolar es declarar festivos los días:

23, 24 y 25 de septiembre de 2019, correspondientes al lunes, martes y miércoles de la semana de San Mateo.

10, 11 y 12 de junio de 2020, con motivo de las fiestas de San Bernabé.

21 de febrero de 2020, coincidiendo con Carnaval.

Según el portavoz del equipo de Gobierno, Miguel Sainz, “nunca nos hemos apartado de la propuesta del Consejo Escolar y, por lo tanto, la hará suya, enviándola a la Consejería de Educación, que es el órgano que ostenta la competencia para la decisión final”.

Tras lamentar la ausencia de los representantes de los grupos PSOE y PR, Miguel Sainz ha ratificado el apoyo a la propuesta del Consejo Escolar, pese a que la propuesta del equipo de Gobierno era otra: toda la semana de San Mateo (23-27 de septiembre) y dos días en San Bernabé (10 y 11 de junio).

El Consejo Escolar Municipal es un órgano consultivo, no vinculante, de participación y asesoramiento en la programación de la enseñanza no universitaria dentro de su ámbito municipal. Está constituido por representantes de todos los grupos que forman la Corporación Municipal; tres representantes de los directores de los centros docentes –dos de centros públicos y uno de centro privado concertado o no-; dos profesores de público y privado concertado o no y dos representantes de los padres de alumnos.