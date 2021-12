Son muchas las personas que tienen por delante un largo puente de la Constitución y la Inmaculada, que les va a permitir desconectar desde la tarde de hoy viernes, 3 de diciembre, y hasta el próximo jueves, día 9. Lo que, sin lugar a dudas, les abre un inmenso abanico de cosas por hacer en los próximos cinco días, tales como ir al pueblo a ver a los abuelos; o a esa casa rural que llevan tiempo viendo en Internet pero que no se habían animado a reservar hasta ahora; ir a Valdezcaray a empezar la temporada de esquí coincidiendo con su apertura; conocer las ferias de la Concepción y la colección de belenes de Santo Domingo de la Calzada o, porqué no, visitar esas bodegas de Logroño de las que les han hablado mil veces pero que, unas veces por pereza y otras por aquello de que están aquí cerca y "ya las veré otro día", pues todavía no conocen.

Así que hoy hemos apostado por esta última opción. Por dar una vuelta por algunas de las ocho bodegas de la capital riojana, que estos días siguen manteniendo abiertas sus puertas para ofrecer al público la posibilidad de vivir y disfrutar de la cultura del Rioja, en pleno corazón de La Rioja, la tierra con nombre de vino.









Elena Pilo, directora de Enoturismo de Bodegas Franco-Españolas, y Alejandro Ochoa, responsable de Enoturismo de Bodegas Arizcuren, nos han asegurado que merece la pena hacer enoturismo en Logroño y conocer las bodegas de la ciudad por diferentes motivos. Y ambos han presentado su oferta enoturística para los próximos días, que puede consultarse en: Arizcuren y Franco-Españolas.









Disfruta del enoturismo en Logroño. Concretamente en bodegas Arizcuren, Franco-Españolas, Campo Viejo,Marqués de Vargas, Olarra, Marqués de Murrieta, Ontañón, Viña Ijalba y Valoria.

¡¡Vive el vino en el corazón del Rioja y de La Rioja!!!