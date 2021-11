'Enorregión': La viticultura regenerativa en Bodegas Roda

Estamos conociendo estos días en qué consiste el proyecto de ENORREGIÓN promovido por el Gobierno de La Rioja. Una ambiciosa iniciativa cuyo objetivo es impulsar una transformación sostenible y digital de toda la cadena de valorde un sector tan estratégico para La Rioja como es el del vino. Además, pretende incidir especialmente en la recuperación del patrimonio vitivinícola como parte de una oferta enoturística que debe convertirse en referente mundial. Y en este capítulo, destaca especialmente el trabajo que vienen desarrollando, desde ya bastante tiempo, en Bodegas Roda. Allí, la sostenibilidad es un capítulo importantísimo en su filosofía de trabajo. De hecho, son una bodega vanguardista en proyectos de viticultura sostenible, que tiene muy en cuenta cuestiones como el cambio climático. Así que dentro de este contenido especial para el Gobierno de La Rioja, este martes hemos conocido cuál es la política de sostenibilidad que aplica Roda, una bodega con más de tres décadas a sus espaldas de viticultura regenerativa, lo que la convierte en auténtica pionera del sector en la DOC Rioja.





Su director general, Agustín Santolaya, ha recordado este martes en COPE Rioja cuáles son sus proyectos vanguardistas en materia de sostenibilidad, al tiempo que ha reconocido que el proyecto de 'ENORREGIÓN' “es una idea genial. Meter este concepto en los fondos 'Next Generation' de la UE me parece estupendo”, afirma Santolaya. “Lo que ocurre es que todavía no conocemos bien cómo se va a desarrollar. Así que espero que pronto tengamos una visión muy clara las empresas para meter nuestros proyectos en todas estas líneas”.

Viñedo experimental en Cellorigo

Bodegas Rodatrabaja en la regeneración de los suelos desde principios de los 90, década en la que quizá fueron los primeros en dejar de utilizar herbicidas y abonos químicos y apostar por cubiertas vegetales y la generación de microbiología en los suelos de sus viñas. Este martes, 23 de noviembre, su director general ha resumido estas tres décadas de trabajo sostenible en los micrófonos de COPE Rioja.

Foto: Vinetur









Roda ha plantado en la localidad de Cellorigo, el pueblo más noroccidental de La Rioja, diez hectáreas de viñedo bajo los parámetros de la viticultura regenerativa, un conjunto de prácticas destinado a recuperar la vida en los suelos, regenerar ecosistemas y contribuir con ello a frenar el cambio climático, la erosión del suelo y la erosión genética.

Bodegas Roda ha utilizado el sistema Keyline, una técnica que permite optimizar los recursos hídricos y minimizar los efectos de la pérdida de suelo, ayudando a su regeneración.

El viñedo de Cellorigo recoge en una sola finca las diversas líneas hacia la sostenibilidad vitícola en las que esta prestigiosa bodega se ha involucrado desde su fundación. El objetivo de este modelo de plantación es obtener cada año tres cosechas: de uva, de agua y de suelo.

La plantación de Cellorigo se realiza en una de las áreas más frías y límite de cultivo de la DOCa Rioja, y en ella se han utilizado 26 biotipos de tempranillo procedentes del banco de germoplasma de Roda.

El proyecto lo lideran tres ingenieras y enólogas de la firma: la directora de I+D+i, ingeniera química y enóloga Esperanza Tomás; la responsable de viticultura, ingeniera agrónoma y enóloga Lidia Martínez; y, la ingeniera agrónoma y enóloga, actualmente área manager, María Santolaya.