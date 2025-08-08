La enfermedad que está detrás de uno de los ritos más antiguos de España: Una tradición del verano riojano

Unas 2.000 personas se congregaban este miércoles frente a la ermita de la Santa Cruz de Quel para conseguir los 2.500 bollos de pan y 60 kilos de queso de Roncal troceado en porciones que les han lanzado para revivir, como cada 6 de agosto, una tradición que data de 1479.

Este rito, considerado uno de los más antiguos de España, se mantiene vivo gracias a los doce cofrades y el abad que forman la Cofradía de la Transfiguración del Señor, más conocida como 'Del Pan y Queso', quienes cada año se encargan del lanzamiento de estos alimentos desde la balconada del templo de esta localidad riojana.

Así, el pan y el queso ha volado sobre los centenares de queleños y visitantes que se han arremolinado en la explanada frente a la ermita para cumplir con esta tradición, declarada de Interés Turístico Nacional en 2015.

Antes del lanzamiento del pan y el queso, se celebraba la procesión de la Virgen de la Antigua desde la iglesia del pueblo hasta la ermita de la Santa Cruz, donde se oficiaba una misa y después han almorzado los miembros de esta cofradía.

Primero se lanzan los bollos de pan y, tras un pequeño descanso, se reparte el queso, previamente troceado en 3.000 raciones y envuelto en papel de aluminio para garantizar su higiene.

COPE Imagen de la explanada en la que se congregan los queleños

También se reservaban unas raciones para las personas de avanzada edad o movilidad reducida que no pueden participar en la recogida con el resto de asistentes.

Una tradición de 546 años

El lanzamiento de estos alimentos se ha celebrado de forma ininterrumpida durante 546 años, aunque durante algunos años de la pandemia de covid se entregó en mano a los asistentes, para evitar aglomeraciones.

Esta tradición se remonta a 1479, cuando los queleños sufrieron una epidemia de peste que mermó su población de 50 vecinos a solo 17.

Estos supervivientes consideraron que había sido un castigo por sus pecados y decidieron pedir perdón para acabar con la enfermedad con una procesión, tras la que cesó la peste.

Como agradecimiento, los vecinos organizaron una cofradía con 13 miembros que representaban a las 13 candelas que se portaron en aquella procesión, y cada 6 de agosto, ofrecían un almuerzo de pan, queso y vino a todos los vecinos.