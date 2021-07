El diputado autonómico del Partido Popular de La Rioja, Carlos Cuevas, ha emplazado aConcha Andreu, a hacer “un último gesto hacia a los riojanos firmando un último cese, el suyo, y deje paso a otras personas de su partido mucho más capacitadas para dirigir esta Comunidad Autónoma".

Para los populares, "Andreu se ha convertido a sí misma en la peor presidenta de esta Comunidad desde 1983. Nunca un presidente de Comunidad Autónoma, y mucho menos un presidente del Gobierno Central, ha cesado, antes de completar la mitad de la legislatura, a dos tercios de los altos cargos de los que se rodeó al inicio del mandato. Nunca nadie ha hecho algo tan salvajemente nocivo para el Gobierno, para la Administración y para el conjunto de la sociedad".

En COPE Rioja, Cuevas ha afirmado que Andreu "ha fallado en lo básico que se espera de un responsable político: acertar mínimamente con la elección de los miembros de su equipo y dar estabilidad a la institución que preside. Este caso, que supone un ridículo de dimensiones oceánicas, se estudiará en las universidades como ejemplo de lo que nunca debe hacer una presidente”.

"El caos tiene nombre y apellidos: Concha Andreu”, ha dicho el diputado regional, quien ha recordado que, al comienzo de legislatura, en septiembre de 2019, "Concha Andreu nombró a 57 altos cargos y a 2 responsables de comunicación. Hoy, sólo 19 de esos 59 sobreviven. En apenas 22 meses, Concha Andreu ha cesado a 40 altos cargos de su Ejecutivo, el 68% del total”, ha subrayado.

Cuevas ha precisado que 29 de ellos fueron fulminados y 11 han sido recolocados. "El caos es tal -ha añadido- que varias direcciones generales, como al de Política Territorial o la Biodiversidad, van ya por el tercer Director General en lo que va de legislatura, en apenas 22 meses, pero si hay algún caso especialmente traumático es el que afecta a la Consejería de Salud y el SERIS. En la primera sólo queda una Directora General de los que comenzaron la Legislatura de la mano de Alba y Andreu, en el caso del SERIS sólo tres sobreviven. La Consejería de Salud y el SERIS están sufriendo una convulsión permanente. Que no digan Alba ni Andreu que los profesionales sanitarios están cansados o superados por la pandemia. Conocemos muy bien a muchos de ellos y no son personas que ni se asusten ante las adversidades, ni les da miedo el trabajo. Al contrario, están formados y capacitados para ello, lo que no les gusta a estos profesionales de la medicina, por eso han dimitido la mayoría en cascada, es la propaganda vacía de Alba y Andreu y su mala gestión”.

“Todo este caos, todo este lío, todo este despropósito -ha insistido con vehemencia el diputado popular- no es algo que afecte sólo a los políticos del Gobierno. Afecta a toda la Administración y por tanto a toda la sociedad riojana. Así, se transforma en paralización de proyectos y retraso de los expedientes administrativos. Se convierte en retraso en publicación de normas, en incertidumbre entre los funcionarios, en desorientación del conjunto de la Administración y en falta de líneas claras de actuación”.

Carlos Cuevas ha lamentado que La Rioja sale perjudicada con lo que ha dado en llamar el “canibalismo político de Concha Andreu, que ahora también practica Pedro Sánchez. Resultado de la incapacidad de la propia Presidenta y de la pugna con el Secretario General del PSOE de La Rioja para ver quién manda en el partido. Queda demostrada la inestabilidad que provoca Andreu, queda también evidenciada la paralización a la que lleva a toda la administración riojana”, ha censurado. Y a este respecto, ha recordado que, a 26 de julio de 2021, “nada o muy poco concreto se sabe” de los grandes proyectos de los que tanto se ha hablado, caso de la Enoregión, la Ciudad/Distrito/Aldea del Envase o del Valle de la Lengua. Todo esto ocurre mientras en La Rioja han fallecido más de 1.000 personas fruto de la pandemia -ha concluido- cierran numerosas empresas o cientos de autónomos ha cesado su actividad y hay más de 18.000 parados. Resulta intolerable y es una vergüenza”, ha apostillado.