El cariño de un 'profe' a sus alumnos: "Un abrazo que significaba tanto, me dio las gracias por estar ahí"

Bajo el nombre de 'Profe Ramón', este profesor español se presenta como "#soyMaestro, educando, enseñando, pero siempre aprendiendo. Mirando más allá de las notas. Algo friki, muy de TIC, pero más de corazón". A través de su perfil de Twitter, refleja perfectamente los sentimientos que se están viviendo en las aulas.

Emocionantes reencuentros de 'profes' y alumnos tras haber estado confinados por ser positivos o contactos estrechos. Y es que, para muchos esos días de confinamiento son especialmente duros. Algunos profesores y alumnos pasan la enfermedad de modo relativamente leve pero aún así el día a día es una carrera de obstáculos. Niños con especiales dificultades para acceder a las clases online, niños que tienen que quedarse solos en su casa porque sus padres tienen que seguir trabajando. Niños que encuentran el cariño y la empatía de sus maestros cuando más lo necesitan.

Una emoción que se hace más que visible en los esperados reencuentros que el 'profe Ramón' refleja así de bien:

Volvía a clase, después de un duro confinamiento, me preguntó si podía darme un abrazo, le contesté que por supuesto que sí, y, mientras me daba un abrazo que significaba tanto, me dio las gracias por estar ahí. Esta profesión es muy grande, y más aún nuestros niños.#soyMaestro