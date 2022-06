Emoción a flor de piel y nervios amortiguados entre abrazos: Así ha comenzado la EBAU en La Rioja

Prácticamente 1.500 alumnos se enfrentan a la EBAU en La Rioja, la región más madrugadora en afrontar estos exámenes.

Vídeo





Eran las 9 y media de la mañana cuando los alumnos comenzabana entrar en las aulas. Emoción a flor de piel y muchos nervios que se intentaban amortiguar con abrazos de ánimo entre compañeros y amigos. Este grupo de chicas han apurado hasta el final para sentarse en el pupitre, ¡qué difícil era guardar los apuntes en la mochila!. Así ha comenzado el primer examen, el de Lengua.

Audio





Pío Baroja con 'El árbol de la ciencia' y Gabriel García Márquez con 'Crónica de una muerte anunciada' han sido los dos textos literarios que han estrenado las pruebas de la 'EBAU' en La Rioja. Superados los nervios que preceden al primer examen, Julia nos confiesa que le ha sorprendido el temario pero su sonrisa es más que prometedora...

Audio





Javier, más tranquilio tras lengua, pasaba folios y folios con esquemas de historia... Tiene claro cuáles son sus objetitvos en esta EBAU.

Audio





Esta mañana ha tocado superar las pruebas de Lengua e Historia. La jornada se cierra con Inglés. 1.500 alumnos riojanos están concentrados hasta el viernes.

Pío Baroja con 'El árbol de la ciencia' y Gabriel García Márquez con 'Crónica de una muerte anunciada' han sido los dos textos literarios que han estrenado las pruebas de la 'EBAU' en La Rioja. En la parte del comentario de texto, los alumnos también han tenido que elegir entre uno de la recientemente fallecida Almudena Grandes sobre feminismo y personas 'trans' y otro de Víctor Lapuente sobre el último conflicto bélico de Ucrania.

Además, en la parte teórica, los alumnos han podido responder sobre la poesía de los años 60 o el teatro de Federico García Lorca. Así ha sido parte de la primera prueba a la que los alumnos riojanos han tenido que enfrentarse en los exámenes de la EBAU que, este año, recupera la normalidad tras los dos años anteriores de pandemia.

Además, La Rioja se convierte en este año 2022 en la primera comunidad autónoma que realiza la prueba.Tal y como ha señalado la directora general de Universidad y Política Científica, Pilar Vargas, un total de 1.411 estudiantes han realizado la matrícula para esta edición en nuestra comunidad (eran 1.412 pero uno anuló matrícula) y, finalmente, seis de ellos no se han presentado. Como ha destacado, la prueba se está desarrollando con absoluta normalidad en las sedes de este año que son dos en la UR y una en Calahorra.

Audio





Como ha reconocido Vargas, los motivos por los que, finalmente, un alumno decide no presentarse a las pruebas suelen ser porque "se presentan para subir nota y, quizás, piensan que no vayan a llegar a ese objetivo pero es un porcentaje muy pequeño". Además, ha indicado, "no hay noticias de que haya habido incidencias así que, de momento, estamos relativamente satisfechos de cómo se están desarrollando aún con la cautela que esta prueba exige".

Por su parte, Pilar Vargas, y ante el "honor" de ser los primeros de España en estrenar las pruebas de este año, ha dicho, "ha sido pura casualidad.

En otras ocasiones también hemos sido primeros pero lo hemos compartido con otras ccaa y este año tenemos la ventaja de ser pioneros". Las pruebas de la EBAU se celebran en Logroño y Calahorra hasta el próximo viernes y, tras el examen de Lengua y Literatura castellana, en estos momentos los alumnos se enfrentan a la asignatura de Historia de España y terminarán el día con lengua extranjera, Inglés. Mañana y pasado tendrán lugar los exámenes de modalidad y la fase voluntaria, tal y como ha explicado el director general de Innovación Educativa, Alberto Abad.

LAS NOTAS PROVISIONALES, EL 15 DE JUNIO

Finalmente, la vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria de la UR, María Ángeles Martínez Calvo, ha explicado que las notas provisionales saldrán el próximo 15 de junio y los alumnos podrán reclamar los días 16,17 y 20 de junio. Las notas definitivas saldrán el 28 de junio. Además, ha indicado, la preinscripción en la UR comienza el día 16 de junio hasta el 4 de julio y la matrícula se podrá realizar el 14 de julio. Durante su intervención ante los medios de comunicación ha querido agradecer el trabajo y el esfuerzo de todo el personal de administración y servicios "por la logística de espacios y la coordinación de alumnos y materias" así como también a los correctores de las pruebas. La convocatoria extraordinaria de la EBAU en La Rioja tendrá lugar los días 4,5 y 6 de julio. Como ha reconocido, uno de los objetivos de la UR es que "la mayoría de los estudiantes decidan venir a estudiar a la UR, yo les animo a inscribirse en esta universidad que es cercana, de calidad y de grupos reducidos". Entre las carreras más solicitadas, ha dicho, "se encuentran Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería Informática, Educación Infantil o Primaria, Matemáticas, Químicas y Enfermería. Además, ha dicho, "la nota de corte la dará la demanda que tenga la titulación. A veces se ponen nerviosos y se preocupan mucho con la nota de corte pero ello no va en nivel de la dificultad sino que va en función de la demanda de cada año".

"EL EXAMEN NO HA IDO MAL"

Por su parte, y entre las primeras alumnas que han salido de la prueba de Lengua, dos estudiantes de la Laboral, Ángela y Claudia, han asegurado que "tras los nervios, el examen no ha ido mal" aunque, como han destacado, "ayer estábamos tranquilas pero ha sido llegar aquí y ver a todo el mundo con los libros y te estresas". Además, han destacado, "nos han preparado muy bien a lo largo del curso para este tipo de pruebas. Ahora toca descansar y pensar en el siguiente examen". Aunque todavía no saben la nota de corte que tendrán, ambas se decantan por estudiar magisterio de Infantil o Primaria o algo de Economía. "Siempre hay que ir a por la máxima nota", han finalizado.