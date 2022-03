Emilio del Río considera "un drama para nuestro país" que el Gobierno haya dado luz verde a la desaparición de la Filosofía y de la enseñanza cronológica de la Historia en la ESO.

El actual director general de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid, además de escritor, profesor universitario y Doctor en Filología Clásica, ha apelado en COPE Rioja al "sentido común y la sensatez de los socialistas, para que hagan cambiar de opinión al Gobierno sobre este particular".

"Me parece un drama para el país", asegura del Río. "Me parece una de las cosas más serias, graves y dramáticas que ha sufrido España en los últimos tiempos", considera el escritor. "Me parece algo terrible -añade- y por eso hay que cambiarlo cuanto antes. Apelo a la sensatez y al sentido común de tanta gente como hay en el PSOE para que haga cambiar de opinión al actual Gobierno de España. Esto hay que cambiarlo. Hay que estudiar Filosofía, hay que estudiar Latín, Historia en un sentido cornológico... Hay que recuperar las notas, los exámenes, los aprobados y suspensos...Porque si hay algo, además, que permite la igualdad y el ascenso social, es la educación. Si quitamos la meritocracia, el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio en el sistema educativo, ¿qué nos queda?", se pregunta retóricamente del Río.

Premio CEDRO en defensa de la propiedad intelectual









Emilio del Río, Marta Rivera de la Cruz, Eduardo Maura y José Andrés Torres Mora recibirán el próximo 26 de abril el premio anual que concede CEDRO, la asociación de autores y editores de libros, revistas, periódicos y partituras de nuestro país, por su compromiso, consenso y valentía en la defensa de la propiedad intelectual y su trabajo en favor del Estatuto del Artista en la labor llevada a cabo por la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados en la XII Legislatura.

«Se trata de un reconocimiento muy merecido por la excelente labor que desempeñó esta Comisión en beneficio de la cultura y de los creadores de nuestro país. El consenso político que alcanzaron los diferentes partidos durante esta legislatura permitió sacar adelante proyectos legislativos pendientes desde hace años y muy necesarios, como la elaboración del Estatuto del Artista o la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual», asegura Daniel Fernández, presidente de CEDRO.

Todos tienen un recorrido profesional vinculado al mundo de la cultura. El bilbaíno Eduardo Maura es Profesor de Estética Contemporánea y Filosofía del Arte en la Universidad Complutense de Madrid, además de haber dedicado su carrera política a este sector. En la XII Legislatura, ocupó el cargo de portavoz de esta Comisión en representación del Grupo Parlamentario Podemos.

Por su parte, Emilio del Río, nacido en Logroño, es Doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense y Profesor Titular de Universidad. Ha dedicado parte de su carrera profesional a la escritura. Entre sus obras más conocidas se encuentran Latín Lovers o Calamares a la romana (Espasa), su último libro, con los que tiene el objetivo de acercar la cultura clásica a la sociedad. Del Río formó parte de esta Comisión de Cultura y Deporte como portavoz por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. Actualmente, ocupa el cargo de director general de Bibliotecas, Archivos y Museos en el Ayuntamiento de Madrid.

Marta Rivera de la Cruz es Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Además de su faceta política, Rivera de la Cruz es escritora y periodista. Ha publicado diferentes novelas y cuentos como Nosotros, los de entonces (Planeta) o La primera tarde después de Navidad (Anaya). La autora lucense presidió la Comisión de Cultura y Deporte en la XII Legislatura en representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Desde agosto de 2019 es consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid.

José Andrés Torres Mora, nacido en Málaga, es Doctor en Sociología y Profesor Titular de esta materia en la Universidad Complutense. Además, es autor de los libros La izquierda es la libertad (Catarata) y El día que el triunfo alcancemos (Turpial), así como de numerosos artículos académicos y de opinión. Torres Mora formó parte de la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y, actualmente, ocupa el cargo de presidente de la entidad pública Acción Cultural Española (AC/E).

El premio CEDRO reconoce anualmente, desde el año 2017, de forma simbólica, la trayectoria de una persona o institución que destaque por defender la cultura en general y los derechos de autor en particular. Los autores Lorenzo Silva (2017), Julia Navarro (2018), Pepa Fernández (2019), Rosa Montero (2020) y José María Merino (2021) fueron los galardonados de este premio. La fecha de entrega del galardón elegida es el 26 de abril, Día Mundial de la Propiedad Intelectual.