'Yo elijo su cole' exige a Educación que concrete líneas y colegios afectados por la eliminación de líneas

La Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja critica la "falta de diálogo" de la Consejería de Educación. Yo elijo su cole rechaza la eliminación unilateral de unidades de la concertada de la concertada. La reducción que se baraja va entre las 5 y las 10 líneas, todas ellas en colegios concertados de Logroño.

Su portavoz, Ana Isabel Preciado, espera que en la Mesa de la Concertada, que se celebrará la próxima semana, la Consejería "concrete ya ese número y también a qué colegios afectará esta decisión unilateral" que, según explica, "no dejará elegir libremente a las familias".

Según defiende esta Plataforma, la oferta de plazas, tanto de la pública como de la concertada, no la debe determinar una decisión unilateral del Gobierno, sino la demanda social. 'Yo elijo su cole' exige que, antes de suprimir líneas, "se dé a los padres la oportunidad de presentar su solicitud".

En este sentido, Ana Isabel Preciado ha recordado que “todos tenemos derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, amparadas ambas en el artículo 27 de la Constitución Española”. “Es un derecho fundamental que atañe a todas las familias y no ha de limitarse por cuestiones políticas o ideológicas”, ha aseverado. “Por ello, solicitamos a la Administración que no señale a la educación concertada como subsidiaria de la pública, sino que comprenda y respete que ambas son complementarias -ha afirmado-. La oferta de plazas de ambas no la debe determinar una decisión unilateral del Gobierno sino la demanda social. Exigimos que antes de suprimir líneas se dé a los padres la oportunidad de presentar su solicitud”.

Además, ha añadido: “Animamos al Gobierno a afrontar el reto que supone el descenso de la natalidad como una oportunidad para impulsar la calidad de la enseñanza a través de medidas como la reducción de las ratios, la mejora de las dotaciones para orientación y tutoría o el incremento del apoyo a los alumnos con dificultades”.

En cuanto a la forma de escolarización, la consejería de Educación ha insistido en un modelo de “ventanilla única mixta” que, según la portavoz de la plataforma, “no mejora el proceso anterior y en cambio genera dificultades y falta de transparencia”. En este sentido, las entidades presentes han solicitado a la consejería disposición para facilitar que las familias puedan seguir realizando las inscripciones en los centros.