Nadie más se ha presentado. Sin competencia. Sin bajar a la arena. Haciendo de tripas corazón, y tragando más de un sapo. Que una cosa es lo que se acepta públicamente y otra muy distinta lo que se reconoce en privado. Estábamos avisados y así ha sido, ¡sin sorpresa!. Una candidatura. Concha Andreu ya es electa a la Secretaría General del PSOE riojano, un cargo que se hará efectivo en el XV congreso, el último fin de semana de octubre. No era un secreto, será una cita resuelta y tranquila porque Andreu además de gobernar en estos tiempos de pandemia ha sabido entrelazar los hilos o fibras del Partido Socialista en La Rioja, un tejido hecho a mano. A la presidenta no le gustan nada las cadenas de enfrentamientos y sabrá corresponder generosamente al trato, el respeto y al afecto que ha recibido de los militantes. Lo veremos en el próximo núcleo duro de las grandes decisiones. "Quiero un partido abierto, en el que quepan todas las aportaciones", dice Andreu, quien añade que, para ello, tendrá muy en cuenta al municipalismo, a los jóvenes y a distintos colectivos. Así será la nueva Ejecutiva que prepara y que ha eludido desvelar, ya que, según ha indicado, no está totalmente conformada. En este sentido, las futuras decisiones se van a traducir en una máxima en esto de la política: La vieja teoría de la "química" personal entre miembros de una organización. ¿Será cierto que de la confianza mutua y del entendimiento entre dirigentes políticos pueden surgir buenas decisiones?.