Eguizábal reconoce que Calahorra se quedará sin zona azul el día 31 pero niega despidos en la empresa gestora

Calahorra se quedará sin zona azul el 30 de octubre. En esa fecha expira la prórroga forzosa aprobada hace fechas por el pleno para el contrato de gestión. El PSOE denuncia que el equipo de gobierno no ha sacado a contratación el siguiente contrato y que la prórroga fue necesaria al quedar desierta la licitación de la zona azul realizada a primeros de año para evitar que Calahorra se quedara sin zona azul el 30 de abril, por lo que se daba un plazo al equipo de gobierno de 6 meses para contratar a una nueva empresa. Con lo que el retraso con la licitación, aprobada la semana pasada, tendrá como consecuencia que una vez terminado el contrato actual aún no estará contratada la siguiente empresa. Se ha esperado 5 meses a sacar esta licitación de manera que según los propios plazos del pliego hasta enero, aseguran los socialistas, no entrará de nuevo en funcionamiento la Zona Azul. El concejal de Contratación y Administración General del ayuntamiento de Calahorra, Óscar Eguizábal, reconoce que la zona azul dejará de funcionar desde noviembre, y no puede asegurar una vez terminado el contrato actual cuando estará contratada la siguiente empresa. La portavoz del PSOE de Calahorra aseguraba el martes que la primera consecuencia es que los trabajadores de la zona azul se quedarán sin trabajo. Hoy Eguízabal afirma que los controladores y el jefe del equipo no serán despedidos al existir relación contractual.