Este jueves, 7 de octubre, se celebró un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Calahorra que se saldó con la adhesión al convenio de colaboración con el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, para integrar a la ciudad en el sistema Cidacos de abastecimiento supramunicipal, junto a otros 21 municipios de La Rioja Baja. Un proyecto dirigido a una población de 75.000 habitantes, que en el caso de Calahorra significará que la ciudad se abastezca del agua del Cidacos suministrada por la presa de Enciso, y no del acuífero del Ebro como viene haciéndose hasta ahora.

El asunto salió adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno socialista y su socio de Izquierda Unida, mientras que Partido Popular, Ciudadanos y Vox votaron en contra tras una 'bronca sesión'.

Lo cierto es que algo tuvo que pasar porque apenas dos horas después de que acabara ese pleno, el Partido Popular hizo público el siguiente comunicado:

"Hoy hemos asistido a una sesión de Pleno vergonzante. Ha sido un Pleno cargado de mentiras y de insultos por parte de la alcaldesa y sus concejales. No es de recibo que cada vez que la alcaldesa toma la palabra, dedique su intervención a insultar a los miembros de la oposición. Hoy se lo han recriminado todos los portavoces y así lo ha hecho, expresamente, el nuestro, Luis Martínez-Portillo. Debe ser que carecen de argumentos y los sustituyen por insultos y palabras malsonantes. Respecto a los asuntos del Orden del Día, nuevamente se ha puesto de manifiesto su falta de trabajo y desconocimiento de las materias que se abordan, así como las mentiras con que envuelven sus palabras. El Grupo socialista no se cree lo que dice cuando habla de las bondades de la nueva conexión de agua procedente del río Cidacos. No se lo cree y además miente en sus argumentos. La prueba es que según señala el propio Consorcio de Aguas, el Ayuntamiento manifestó que “la solución proyectada no es adecuada para Calahorra”. Es decir, este equipo de gobierno le dice al Consorcio que no está de acuerdo en el proyecto pero luego a los calagurritanos les miente, llevan el asunto a Pleno, lo votan a favor y censuran a quienes hemos votado en contra. ¿Alguien lo entiende? Porque con este convenio, que el PSOE ha aprobado, el agua va a doblar su precio sin mejorar la calidad. Peor calidad al doble de precio. A esto nos obliga el PSOE. En nuestra opinión, la red del Cidacos podría ser una conexión secundaria de abastecimiento, pero no la principal. No debemos olvidar la gran inversión que el Partido Popular hizo para la mejora del agua. Una actuación que, sumadas las inversiones y el canon invertido, asciende a 13 millones de euros. Anular esta red supone tirarlos a la basura precisamente ahora que la instalación está próxima a amortizarse y se podría bajar el precio del agua de manera considerable. En suma, lo que debería hacer el PSOE, una vez más, es trabajar más y mentir menos".

Uno de los concejales del grupo popular en el Ayuntamiento de Calahorra, Óscar Eguizábal, ha resumido lo sucedido en COPE Rioja.