Educación publica las listas provisionales de escolarización en La Rioja

El Gobierno de La Rioja adjudica al 93% de las familias riojanas el centro educativo elegido en primer lugar en el proceso de escolarización

La Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud publica las listas provisionales de escolarización en la región, con 2.283 solicitudes presentadas y donde la adjudicación crece hasta el 98% si se incluyen los centros solicitados en segunda y tercera opción.

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, ha publicado esta mañana las listas provisionales de escolarización en 3 años en La Rioja.

La Consejería ha tramitado un total de 2.283 solicitudes de escolarización y ha adjudicado a 2.121 de ellas el primer centro que habían solicitado, es decir, el 93% del total. A otras 117 ha adjudicado el segundo o el tercer centro que habían solicitado, de tal forma que, como primer dato, y dentro de esa provisionalidad, el 98% del alumnado riojano ha recibido plaza en uno de los tres centros que había solicitado.

Según explica el Ejecutivo riojano, "el proceso de escolarización en 3 años concluye su primera fase sin incidencias en este segundo año desde que el Gobierno de Concha Andreu implantó el nuevo sistema de criterios para la organización del acceso al sistema educativo en condiciones de mayor equidad e igualdad, donde la novedad más destacada es el mantenimiento de puntuación para todos los centros educativos indicados en la solicitud que realiza cada familia. En la práctica, esto ha supuesto que ahora las familias han podido solicitar los centros educativos en los que realmente quieren escolarizar a su hijo o hija, y no aquéllos en los que tenían cierta seguridad de que hubiera plazas disponibles, como sucedía con el anterior sistema; de tal forma que estos dos años se han eliminado también las incidencias relacionadas con el recorrido que cientos de familias hacían por los propios centros en busca de información, a lo largo sobre todo de los últimos días del plazo. El contexto demográfico suma esta circunstancia a otras decisiones como la reducción de ratios de alumnos por aula emprendida desde el Gobierno de La Rioja. Con todo ello, en la estadística final los datos siguen indicando que nueve de cada diez alumnos y alumnas se siguen escolarizando en La Rioja en los centros educativos que han elegido libremente en primer lugar. Los datos de proceso El proceso se encuentra aún en fase provisional, por lo que los datos no son definitivos, si bien se encuentran en márgenes muy parecidos a los del curso pasado, tanto en las adjudicaciones en primera opción (93% por el 92% de 2021) como añadiendo las de segunda y tercera (98% por 96,5%). Asimismo, el 65,4% de los solicitantes ha optado en su primera opción por centros de la red pública, y el 34,7% de la red privada concertada. Descendiendo un poco más en los datos, en el caso de Logroño, que abarca 1.130 solicitudes (la mitad del total), el 90% ha obtenido plaza en el centro elegido en primer lugar, un porcentaje que crece hasta el 96% si se incluyen a los solicitantes a los que se les ha adjudicado plaza en segundo lugar. Únicamente en 13 casos (el 1,2%), la Oficina de Escolarización Permanente ha tenido que adjudicar un centro que no se encontraba entre los solicitados (si bien, la mayoría de ellos sólo había indicado una única opción). Como otro dato reseñable, el proceso concluye con 125 plazas vacantes en la red pública y otras 84 en la red privada concertada de la ciudad".

El nivel de adjudicaciones en el resto de la región de plazas a la primera opción solicitada se ha mantenido en parámetros similares en las cabeceras de comarca: Alfaro (93,1%), Arnedo (98,4%), Calahorra (93,5%), Haro (98%), Nájera (84,5%) y Santo Domingo de La Calzada (95%). Una vez publicadas estas listas, con carácter provisional, se abre un proceso de reclamaciones que desembocará posteriormente en la publicación de las listas definitivas, el próximo 8 de abril. Tres días después, el día 11, se abrirá el plazo de matriculación.