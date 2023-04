"Entré en el Ayuntamiento un 15 de junio del año 2003 y, curiosamente, como mis compañeros tomarán posesión el 17 de junio, estaré en el cargo hasta el día 16, por lo que habrán sido 20 años y un día como concejal en Calahorra", ha recordado en COPE Rioja este 26 de abril Óscar Eguizábal, edil del Partido Popular que abandonará la política activa coindiciendo con el final de la actual legislatura.

Audio Óscar Eguizábal durante su etapa como concejal de Festejos en el Ayuntamiento de Calahorra.









"Me llevo una sensación bastante positiva de todos estos años", ha reconocido en antena, "porque considero que ha sido una experiencia muy gratificante en todos los sentidos", ha confesado Eguizábal, quien considera que lo mejor de su paso por la política municipal "ha sido conocer y aprender de muchas personas de todo signo político", mientras que lo menos bueno "fue el atentado que la banda terrorista ETA cometió contra nuestro Cuartel de la Guardia Civil el 21 de marzo del año 2008 y, por supuesto, la pérdida de compañeros concejales como Eva Barco, Margarita Aldama, Jesús fernández o el recientemente fallecido Antonio Domínguez".

Eguizábal ha sido un concejal vehemente a la hora de defender su postura política ante sus adversarios, lo que le ha llevado a protagonizar no pocos acalorados debates con ediles de la oposición, durante 16 años, o del equipo de Gobierno, durante los últimos cuatro. "Sin embargo, puedo decir que tengo la suerte de que puedo tomarme un café con la mayoría de los concejales que han pasado por el Ayuntamiento. Desgraciadamente, con la gran mayoría del actual equipo de Gobierno no, porque yo entiendo la política de otra forma, no desde el desprecio y el insulto", ha censurado el todavía edil, quien también ha concluido que esta decisión "ha sido bien acogida en casa".