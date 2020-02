El EDF Logroño pasa a semifinales de la Copa de la Reina

El EDF Logroño ha logrado clasificarse para semifinales de la Copa de la Reina de Fútbol, por primera vez en su historia, al derrotar por 1-0 al Betis. Su próximo rival entre el Athletic de Bilbao, el Sevilla o el Barcelona. El encuentro en Las Gaunas resultó trermendamente sufrido para las riojanas que incluso se permitieron el lujo de fallar un penalti en el ultimo minuto.

Las andaluzas fueron las primeras en poder marcar, en el minuto 4, con un remate de Abam, que detuvo Johansen. Fue la mejor intervención de la portera del EDF, porque durante todo el partido estuvo nerviosa e indecisa en sus salidas y terminó por contagiar a toda su defensa. El primero de sus claros errores llegó en el minuto 38, cuando Otermin no supo marcar para las béticas. Esa fue la acción -junto a la del minuto 4- más clara de los dos equipos en todo un primer tiempo marcado por las precauciones de ambos y por la obsesión de las locales por controlar el juego sin arriesgar. El EDF tuvo un planteamiento algo más ambicioso en el inicio del segundo tiempo pero la buena defensa del Betis hizo que el fútbol riojano se diluyera poco a poco. El Betis creía cada vez más que podía pasar la eliminatoria y tuvo otra buena ocasión, de nuevo en un error de la portera local, en el minuto 20, pero Romero no supo marcar. Y su equipo lo pagó caso, porque en la siguiente acción la colombiana Caracas llegó a la línea de fondo por la derecha y centró al área, donde Jade Boho superó a su defensa y marcó el 1-0. Faltaba casi media hora de partido y el EDF hizo justo lo que no debía, echarse atrás y mostrar muchos nervios en su defensa. Poco a poco el Betis le ganó terreno y presencia en el área, pero, en realidad, nunca tuvo una acción clara para empatar. De hecho, los minutos pasaron con una sensación de que las andaluzas podían igualar el partido, porque mandaban en él, pero tampoco tenían consistencia en los últimos metros. Su mejor acción llegó en el minuto 87, en un remate de Dewey, a que esta vez sí respondió bien Johansen. Pero ahí perdió la eliminatoria el Betis, por no acertar; en la siguiente jugada una defensora cometió penalti y aunque Jade Boho lo lanzó alto, el encuentro no dio para más.

Y con el mono de trabajo vencía el Balonmano Logroño por 20-29 a Cangas, un triunfo basado en la solidad defensiva y en el trabajo colectivo de todo el equipo, ahora nuevamente a pensar en Europa ya que será el domingo por la mañana cuando se enfrenten a los franceses en la copa EHF. Se ha presento el Open de BTT de La Rioja que contará con seis pruebas puntuables. La primera de ellas será este domingo en Arnedo.