Dura carta de la UDP de La Rioja por el trato que están recibiendo nuestros mayores en la pandemia del COVID

Hoy, 1 de octubre, se celebra el Día Internacional de las Personas de Edad. Una jornada para la reflexión sobre nuestros mayores, el colectivo que está siendo castigado más duramentepor la pandemia del coronavirus.

Esta celebración promovida por la ONU tiene como principal objetivo promover políticas y programas centrados en las personas de la tercera edad para que permanezcan activas el máximo tiempo posible. Sin embargo, otras problemáticas han aparcado ese objetivo: situaciones de maltrato y de soledad o las derivadas de la pandemia del COVID-19.

Así lo ha reflejado en un comunicado Saturnino Álvarez, presidente de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de La Rioja.

El 1 de octubre se celebra en todo el mundo el Día Internacional de las Personas de Edad. Una celebración promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde el año 1991, que tiene como principal objetivo: provocar y promover políticas y programas públicos centrados en las personas de la tercera edad para que permanezcamos activas dentro de la sociedad el máximo tiempo posible. No en vano en estos últimos años los países miembros de la ONU se han percatado del cambio demográfico que se está produciendo a nivel mundial, en el que la población de personas de la tercera edad ha ido en aumento, lo que permite pronosticar que para el año 2050, este colectivo superará al de los niños.

“No podemos ni debemos ocultar las mejoras que se han ido produciendo en el ámbito de la salud, políticas públicas y calidad de vida en general, pero al mismo tiempo tenemos que exigir a los gobiernos locales, regionales y nacionales que crean programas que motiven a las Personas de Edad para que sigamos permaneciendo activos y cumpliendo el papel que nos hemos ganado dentro de cualquier sociedad”, afirma el presidente de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados (UDP), Saturnino Álvarez.

Para conseguir estos objetivos, la ONU propone dos caminos: el primero, enfocado en el cuidado, con programas de salud, seguridad social, residencias de retiros y sobre todo con la participación que tiene el núcleo familiar como eje principal en la salud psico-emocional de nuestro colectivo; el segundo se desarrolla manteniéndonos activos, y por ello trasmitiendo experiencias a las comunidades, bien sea como asesores, como emprendedores o como maestros de las nuevas generaciones, tras el amplio bagaje adquirido en nuestra ruta por la vida. “Porque queremos ser y somos parte integrante y activa de nuestra sociedad con los mismos derechos y deberes que los demás y no queremos discriminación de ningún tipo por motivos de edad ni de género”, apunta el presidente de la UDP La Rioja.

No obstante, la celebración de este día en este incierto año 2020 seguramente hace saltar añicos las buenas y loables intenciones de la ONU. “No debemos olvidar que España sigue siendo el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida, aunque en estos meses ha bajado la media en un año. Pero también debemos recordar que el 7 % de la población de personas mayores en España viven situaciones de maltrato, aunque pensamos que este dato es, simplemente, la punta del iceberg.

Nuestros datos nos indican que 1 de cada 6 personas mayores de 60 años, han sufrido algún tipo de abuso. Y la sospecha de sufrir maltratos es más elevada en las mujeres mayores, las de menor nivel de estudios, las de menor renta, focalizándose en mayor medida entre quienes viven acompañados y en el ámbito rural”, señala Saturnino Álvarez, presidente de la UDP La Rioja.

Y si a ello sumamos esta maldita pandemia que “el trato diferenciado en algunos protocolos de atención sanitaria, como la escasa priorización dada en la protección y atención médica a nuestro grupo, cuando era el de mayor riesgo sanitario, podremos concluir que lejos de habernos cuidado en las diferentes oleadas de la COVID-19, tristemente se nos ha dejado morir, en muchas ocasiones sin poder despedirnos de nuestros familiares más directos. En el actual escenario al que nos enfrentamos, no podemos olvidar que el 57,1 % de las muertes totales por culpa del coronavirus tiene como origen un contagio en un centro de mayores. Y lo más triste es que, socialmente, no hemos aprendido nada de todo lo que ha sucedido hace unos meses pues metidos ya en la segunda oleada, la sanidad riojana indica que 68 residentes son positivos en 5 residencias, según los datos de ayer mismo”, concluye el presidente de la UDP La Rioja.

Estamos viviendo momentos muy extraños en los que a las personas mayores de 60 años –edad en la que entramos a formar parte del genérico Persona de Edad– también se nos está alejando del cuidado más cercano, el de la Atención Primaria o que nuestro ocio, del que se puede poner una imagen como es la reunión en una mesa de cuatro ancianos que juegan a las cartas, se ha sustituido por la soledad que puede llegar a ser la peor de las enfermedades.

“Siento profundamente tener que recordar que, nuestro colectivo, a pesar de estar integrado por personas con enfermedades crónicas, con pluripatologías y polimedicación, deberíamos ser mejor valorados por la sociedad actual, pues estamos cargados de experiencias”, afirma Saturnino Álvarez, al tiempo que solicita a los políticos que “antes de tomar decisiones, deberían escuchar lo que tenemos que contarles como en la defensa de una jubilación voluntaria y flexible, porque el creciente número de personas prejubiladas y jubiladas constituyen un valioso caudal social de experiencia y capacidad infrautilizado, por lo que, si una persona quiere continuar trabajando, la legislación vigente no solo se lo debe permitir, sino además agradecer”. Todo ello ante un Pacto de Toledo en el que se están tomando decisiones sobre nosotros pero obviando la voz de las Personas de Edad. .

Hoy es nuestro día, pero cada uno de los días del año debería ser el Día de las Personas de Edad, si no hubiéramos perdido de vista al mundo clásico donde las Personas de Edad no solo eran consideradas, sino tenidas en cuenta y respetadas. Desgraciadamente, esto no tiene nada que ver con la actualidad.