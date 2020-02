El pasado 28 de enero la policía encontraba el cadáver de Carolina en la habitación de un céntrico hotel en Logroño, una niña de sólo cinco años. La policía evitaba el suicidio de su madre que hoy está en la carcel; la abuela desaparecida finalmente fue encontrada ahogada en el río Ebro, se había suicidado.

Vídeo

Un caso que sigue envuelto en el misterio, ni se conoce el momento exacto de la muerte de la niña, ya que los forenses, según ha podido saber COPE.es, dan una horquilla muy amplia de doce horas, ni se sabe exactamente cómo murió, ni siquiera quién fue la autora del crimen.

Todo son misterios. Solo hay detalles inquietantes y extraños en esta historia, el caso de la habitación 404 del Hotel Los Bracos.

¿Por qué se está tardando tanto en conocer la causa de la muerte de la niña?. Los forenses prefieren no aventurase, a la espera de los análisis de toxicología y tener un informe concluyente. Fuentes en torno a la investigación a las que ha tenido acceso COPE.es dejan deslizar que pudo ser por sofocación pero con la niña no estando en perfecto estado, sí tal vez estando adormecida. No hay señales evidentes.

Esta semana el cadáver de un hombre de 75 años aparecía en un piso del número 9 de la calle Pepe Blanco de Logroño, con "indicios de muerte violenta". El SOS Rioja recibía una llamada del hijo del fallecido que explicaba que se había encontrado a su padre "desmayado en el suelo de la cocina". Agentes de Policía Nacional y Local, así como la UVI móvil, que una vez que ha comprobado la muerte del varón no pudieron certificar la causa del fallecimiento.

El cadáver trasladado al Instituto de Medicinal Legal de La Rioja

Activado el protocolo judicial fuentes en torno a la investigación mantienen la hipótesis principal de que se trata de un asesinato. Agentes de la Unidad de Delitos de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja y de la Brigada de Policía Científica en el domicilio han recogido durante dos días pruebas, muestras y vestigios que permitan aclarar lo sucedido. El fallecido es una persona conocida en Logroño, dado que fue profesor agregado y catedrático, durante catorce años, entre 1991 y 2005, en el instituto Hermanos D'Elhuyar; así como profesor asociado en el Departamento de Filologías Hispánica y Clásica de la Universidad de La Rioja.

Pedro José Sáez, doctor en Filología, profesor y poeta

Al cadáver, en el Instituto de Medicina Legal de La Rioja, se le ha practicado la autopsia para determinar las causas del fallecimiento pero el Juzgado de Instrucción número 1 de Logroño, que estaba de guardia cuando ocurrieron los hechos, ha decretado el secreto de sumario.