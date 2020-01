Dos detenidas por robar más de cien prendas en un centro comercial de Logroño

Desde la aplicación de la Fase Operativa del Dispositivo 'Plan Comercio Seguro', Campaña de navidad 2019/2020, que se inició el pasado 13 de diciembre, la Policía Nacional en los operativos policiales concebidos para estas fechas, ha identificado a más de 120 personas, fruto de ello se ha logrado la detención de 2 personas por hurto, 2 identificados por hurto en establecimiento comercial y 1 persona por Busca y Captura. El importe de los efectos hurtados asciende a más de mil seiscientos euros.

La Policía Nacional detuvo a una mujer de 47 años, como presunta autora de varios hurtos cometidos en tres establecimientos, concretamente en dos tiendas de ropa y en un establecimiento de venta de tecnología de un Centro Comercial de Logroño. Los hechos ocurrieron en la tarde del día 21 de diciembre, cuando agentes de la Policía Nacional fueron requeridos por personal de seguridad privada de uno de los establecimientos, ya que tenían retenida a una persona "presuntamente autora de un hurto flagrante de varias prendas de ropa, sustraídas del interior de un establecimiento". Realizadas las gestiones oportunas, los agentes observaron cómo dicha mujer se encontraban en posesión de numerosas prendas de diferentes marcas de ropa de establecimientos situados en el centro comercial, de las que carecían de ticket de compra.

Así, los policías comprobaron su procedencia ilícita. La Policía sitúa el valor de lo supuestamente sustraído en más de mil sesenta y cinco euros (1065 euros), por lo que procedieron a su detención y posterior traslado a dependencias policiales. El suceso segundo tuvo lugar al día siguiente, cuando la sala operativa del 091 recibió un aviso en el que se alertaba de la presunta comisión de un hecho delictivo en un centro comercial.

Una vez los agentes se personaron en el establecimiento se entrevistaron con el personal de seguridad privada, los cuales manifestaron cómo, al parecer, habían observado a una mujer introduciendo ropa en una bolsa para posteriormente intentar salir por la línea de cajas sin abonar los artículos.

Ante tales hechos, la dotación policial comprobó cómo la presunta autora habría inutilizado los sistemas de seguridad de las prendas, introduciendo las mismas en bolsas para no ser detectada al salir del establecimiento, siendo noventa y nueve prendas, las cuales ascendían a una cantidad de seiscientos euros (600 euros) .Por ello se procedió a la detención de esta persona como presunta autora de un delito de hurto, una mujer de 51 años. A la misma le constaba un antecedente policial por hechos similares.

COMPRAS ONLINE

La Jefatura Superior de Policía de la Rioja, ante la proliferación de hechos delictivos cometidos a través de la red, quiere facilitar a los ciudadanos unos sencillos consejos para aumentar la seguridad en el uso de internet como vía comercial y tratar de evitar, en la medida de lo posible, ser víctimas de robos, estafas, suplantaciones de identidad y utilización fraudulenta de tus datos bancarios. No todas las tiendas online y las ofertas que ves en la Red son confiables. ¿Cómo identificar los portales online fraudulentos? Vamos a indicar algunas pautas de navegación segura muy sencillas que nos ayudarán a identificar peligros y disgustos de última hora.

Webs o portales falsos. Habrá tiendas que ni existan

Existen webs-pantalla visibles y activas que son un fraude. Que estén publicadas no quiere decir que sean de confianza ni que estén obligadas a darte el servicio que se espera. Tienen un dominio (nombre) registrado, anónimo o con datos falsos, en servidores extranjeros imposibles de rastrear policialmente y una supuesta dirección de contacto. ¿Para qué? Han de darle apariencia de legitimidad.¿Por qué existen? Porque se requiere orden judicial para su retirada y no siempre es efectiva, siendo una labor muy costosa. Es más, si se retira una, aparecerá otra.

Ofrecen productos a bajo precio, ofertas increíbles o artículos que ya deberían estar agotados por su gran demanda y que no van a mandar aunque se compre. Es más, sus métodos de pago no pueden ser inseguros o pueden crearse para robarte tus credenciales bancarias.

Consejo: recurrir a los portales conocidos y si se compra en alguna que no lo sea y no tienen reputación online, es importante que se busque el nombre antes. Si es fraudulenta, habrá quejas en foros o avisos en alguna referencia. Ante la duda, es mejor no arriesgarse a comprar.

Webs o portales legítimos que en algunos de sus artículos te dan gato por liebre

¿Un bolso de Gucci o un perfume original por 20 euros? Si se compra este tipo de artículos a precio escandalosamente bajo en comparación con el verdadero pueden pasar dos cosas.

Primero: que el producto que estás intentando adquirir es falso o falsificado.

Segundo: si fuera original, podría ser robado (con lo que estaríamos incurriendo en un delito de receptación).

Si se recibe en casa, obviamente, una posible denuncia se archivará puesto que pretender adquirir un artículo de venta mercado 200 euros por 20 no es legítimo y, por otro lado, este tipo de webs no tienen servicio al cliente. Los estafadores no atienden a "reclamaciones" de estafados.