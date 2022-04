El diputado autonómico del Partido Popular de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha confirmado en COPE Rioja este último lunes de abril que su formación política llevará a los tribunales el caso de las contrataciones “a dedo” de cargos políticos socialistas en la empresa pública ‘La Rioja 360’; la conversión de sus contratos en indefinidos y su posterior despido, una vez denunciados por los medios de comunicación y el Partido Popular.

“Andreu piensa que el dinero de los riojano es suyo. La Presidenta se gasta el dinero de los impuestos que nos sube a los riojanos en contratar a dedo a sus amigos en sociedades públicas, no sabemos si con la titulación suficiente, en hacerles fijos por la puerta de atrás, en pagarles pluses y luego, cuando son descubiertos, en despedirles… no se sabe si de manera procedente o no, porque la ‘ejemplaridad’ no parece causa objetiva de despido”, ha añadido.

Alfonso Domínguez anunció la medida en el Parlamento regional el pasado día 21, durante la defensa de una Proposición no de Ley que instaba a la Cámara a posicionarse en contra de la denominada armonización fiscal que plantea el Gobierno de Sánchez, “que no es más que una subida de impuestos encubierta. Un hachazo fiscal iniciado con diferentes medidas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado, como las subidas del impuesto de matriculación, sociedades, la reducción de los beneficios fiscales de los planes de pensiones, etc. Unas subidas que se unen a las provocadas por el espectacular incremento de la inflación -previo a la invasión de Ucrania por Rusia- ya que el gobierno no ha querido adaptar los impuestos a esta subida. A estas se sumarán las propuestas realizadas por el comité de expertos de Sánchez y Montero que proponen armonizar, es decir, subir los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones; limitar las exenciones, deducciones o reducciones en el IRPF; aumentar los denominados impuestos verdes, ente otras muchas propuestas que se resumen en una sola: subida de impuestos generalizada”, ha señalado.

Para proteger la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma de La Rioja, el Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja proponía exigir al gobierno de España “que no lleve a cabo la denominada armonización fiscal, que no es más que una subida de impuestos encubierta e instarle a que siga el ejemplo de otros países europeos como Portugal, Alemania, Francia o Italia que en los últimos años han puesto en marcha sucesivas rebajas de impuestos para apoyar a las clases medias de sus países e impulsar la recuperación de sus economías”.

A su vez, planteaba la necesidad de poner en marcha “de manera inmediata” las medidas fiscales necesarias para rebajar el coste de la energía y a adaptar los impuestos a la inflación tras meses de incrementos espectaculares sin que el gobierno haya hecho nada por evitarlo. “Bajar impuestos funciona y contribuye a crear empleo y a reactivar la economía, como demuestra lo que sucede en la Comunidad de Madrid o Andalucía”, ha recordado con ejemplos prácticos en COPE Rioja.

La iniciativa cosechó un empate a 16 votos, por lo que no fue aprobada. A favor, PP y Ciudadanos; en contra PSOE y Raquel Romero.

Protesta contra la actitud del presidente de la Cámara

El presidente del Parlamento de La Rioja (en el centro de la imagen) es el socialista Jesús María García.





El Grupo Popular también ha registrado una protesta formal por lo que considera una "actitud intolerante por parte del Presidente de la Cámara", Jesús María García, al retirarle la palabra a la Diputada Autonómica de esta formación política, Noemí Manzanos, cuando estaba haciendo uso de ella en el debate de una iniciativa de IU en materia turística.

“Si al Presidente de la Cámara no le gusta lo que argumenta un parlamentario, porque ataca al Gobierno de Andreu, García se siente legitimado para retirarle el uso de la palabra con la excusa de que no se ciñe a la cuestión, una actitud intolerable”, concluye Domínguez.