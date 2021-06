El doctor Carballo alerta sobre el posible fin de la mascarilla este verano en los espacios abiertos

El Ministerio de Sanidad considera que podría darse ya la "situación adecuada" para dejar de usar mascarilla en el exterior, un paso que "será pronto", aunque aún no hay fecha.

Según el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ante la situación de la covid en España, la "evolución es buena", pero no en todos los grupos de edad, por la falta de inmunización en los más jóvenes, y debe por tanto mantenerse el cuidado en espacios con mayor riesgo, lo que implica que la retirada de la mascarilla será "progresiva" y a medida de que avance la vacunación.

"Si bien podría darse una situación adecuada para no usarla en exteriores, en los interiores es todavía probablemente muy necesario" apunta Fernando Simón que agregaba en su última comparecencia que la eliminación de las mascarillas "no es a partir de hoy se puede, a partir de mañana, no", la "fecha concreta no la podemos avanzar de ninguna manera".

Hay varias autonomías que ya han reclamado que el uso de la mascarilla deje de ser obligatoria al aire libre, que pidió en primer lugar Castilla-La Mancha.

El doctor César Carballo acudía este jueves al programa Horizonte que dirige en Cuatro Íker Jiménez para explicar su opinión sobre la gestión de la pandemia y sobre que la mascarilla deje de ser obligatoria en espacios abiertos. Carballo se atrevía a dar una fecha para el posible fin de la obligatoriedad, el 1 de julio.

El doctor cree que el fin del uso de la mascarilla podría ser un gesto apresurado porque en su opinión hay indicadores que apuntan a que la pandemia sigue estando lejos de ser controlada, en seis autonomías la tasa de positividad está sobre el 5%, que es la cifra que se corresponde con el límite fijado por la OMS. Carballo además señalaba la alta tasa de contagios en la población jóven afirmando que "estamos probablemente por encima de 300”.