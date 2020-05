VÍDEO: Sancionado atrapado en un ascensor

Agentes de la Policía Nacional detienen en Logroño a una persona por un delito de desobediencia grave tras saltarse en reiteradas ocasiones las normas establecidas por el estado de alarma. Ha sido puesto a disposición judicial y el Juzgado Nº3, en funciones de guardia, y se ha decretado su ingreso en el Centro Penitenciario de Logroño.

Se trata de la duodécima persona que ingresa en prisión en La Rioja por el delito de desobediencia grave en base a incumplimientos reiterados de las medidas establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

SANCIONADO ATRAPADO EN UN ASCENSOR

Agentes de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han sancionado a un varón, que se quedó atrapado en un ascensor de un edificio, del que no era vecino, en la calle Villamediana de Logroño. Los hechos ocurrieron cuando la Sala CIMACC-091 recibió una llamada, de un vecino alertando que una persona se había quedado atrapada en el ascensor del edificio, ya que la puerta del ascensor no se abría, por lo que no podía salir.

Al lugar acudió un técnico reparador de ascensores que al arreglar la avería, consigue abrir la puerta del ascensor y es en ese momento cuando la patrulla policial, que acababa de llegar al lugar de los hechos, comprueba al preguntarle por el motivo de encontrarse en el edificio, que el mismo no es vecino del residencial, contestando que "había ido a visitar a un amigo", por lo que los agentes al encontrase "sin motivo justificado" es propuesto para sanción por incumplimiento del Real Decreto 463/2020.