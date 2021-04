Disueltas en Logroño y Alberite dos fiestas ilegales en las que participaron unas 30 personas

Por una parte, la Guardia Civil desalojó a las 13 personas que celebraban una fiesta ilegal en el interior de una lonja de la localidad de Alberite, vulnerando la totalidad de las medidas de prevención aplicadas, en La Rioja, ante la COVID-19. Los participantes eran hombres y mujeres, de entre 23 y 36 años, de nacionalidad española y residentes en la citada localidad.

La intervención tuvo lugar durante la madrugada del día 2. Agentes desplazados al lugar pudieron comprobar que incluso desde la misma calle se escuchaba música alta, voces y gritos que perturbaban la convivencia ciudadana. El local de 30 m² sin ventanas y sin ventilación, estaba ocupado por trece jóvenes en actitud festiva, que consumían bebidas alcohólicas y otro tipo de sustancias dado el fuerte olor a marihuana que había en el interior.

Una vez identificados fueron desalojados e informados de que serían propuestos para sanción por saltarse el confinamiento nocturno, no usar mascarilla, no guardar distancia seguridad, compartir bebidas, etc..

Por otra parte, la Policía Nacional desalojó el pasado viernes una fiesta ilegal, en la que estaban participando 15 personas, en un domicilio del centro de Logroño.

Los participantes en la fiesta mostraron una actitud "hostil" para identificarse, pero tras conversar con los agentes finalmente accedieron a facilitar sus datos personales y se les invitó a abandonar el lugar.

En la intervención policial se realizaron 17 actas, 12 por infringir las medidas vigentes por la covid-19, una a la persona que organizó la fiesta ilegal y otras 4 a las personas que se negaron a identificarse.