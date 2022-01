Francisco Ocón renuncia a su puesto como senador autonómico y el PSOE en La Rioja se sorprende

El diputado autonómico del PSOE, Francisco Ocón, ha anunciado este viernes que "después de una profunda reflexión" ha decidido no ser el próximo senador autonómico por La Rioja "porque no es un buen mensaje para la ciudadanía a la que nos debemos".

En concreto, ha indicado, "he tomado esta decisión por intentar romper la dinámica de que se haga creer a la ciudadanía que había una especie de trueque y la mejor prueba para demostrarlo es predicar con el ejemplo y es lo que acabo de hacer".

Francisco Ocón ha realizado este anuncio en una rueda de prensa justificando que "con aciertos y con errores, siempre he intentado tomar decisiones pensando en el mejor funcionamiento para el partido y lo mejor es que ese cargo lo ocupe cualquier otro compañero".

El actual diputado autonómico socialista ha reconocido que "se ha conjeturado mucho sobre la nueva selección de senador autonómico" tras la dimisión hace escasos días de Raúl Díaz en el cargo. En este punto, ha reconocido, "hasta hoy no he hecho ninguna manifestación pública al respecto".

Para Ocón, y entre esas conjeturas, ha criticado que "emitir una imagen de que se ofrece un puesto por motivos diferentes de los que debiera hacer es lo peor que se puede hacer no solo para el PSOE si no para la actividad política" y, por tanto, "tratar de consagrar la política del trueque es algo muy alejado de lo que para mí significa la política".

Así las cosas, ha continuado, "en esta actividad tan expuesta, lo mejor es actuar y predicar con el ejemplo y huir de intereses personales sean los que sean" porque "por encima de cualquiera de nosotros está el interés de general y el del propio partido".

"Tengo esa convicción y por eso anuncio que después de una profunda reflexión he decidido no ser el próximo senador autonómico porque no es un buen mensaje para la ciudadanía a la que nos debemos", ha indicado.

Como ha reconocido a los medios de comunicación, "no ha sido una decisión fácil ni sencilla. El puesto es un honor pero hay que poner otros intereses por encima de los personales".

Francisco Ocón ha reconocido que recibió la propuesta para ser senador autonómico por parte de la Comisión Ejecutiva Federal y "me sentiré muy agradecido por ello".

También ha reconocido que, a principios de 2020 cuando ocupaba el puesto de consejero, "se me ofreció la responsabilidad de ser delegado del Gobierno y también lo rechacé porque sería inexplicable abandonar un puesto de consejero para ir a otro después de tanto tiempo luchando para alcanzar el Gobierno de La Rioja".

Además, y como ha continuado, "también se me ofreció ser director del SEPES y también lo rechacé por el mismo motivo".

Ahora "rechazo ser senador y espero de verdad que se respete esta decisión ya que no es mi voluntad entrar en polémicas" porque "que yo fuera senador autonómico, les aseguro, que no ha sido consensuado con la Ejecutiva regional ni consecuencia de un pacto para no concurrir a la reelección como secretario general de mi partido. Ese pacto no ha existido nunca".

Por todo ello, ha indicado, "espero que esta decisión sirva, aunque solo sea un poco, para mejorar la visión que la ciudadanía tiene de la política y de los políticos y para luchar contra la desafección política".

Como ha reconocido, y tras tomar la decisión, ha comunicado la misma por correo electrónico a ambas ejecutivas pero todavía no ha obtenido respuesta.

Con respecto a la decisión de la elección del nuevo senador, Ocón ha explicado que "cualquiera de las personas que somos miembros del Grupo Parlamentario Socialista puede ocupar dicha responsabilidad".

Tras su renuncia, hoy se ha abierto el plazo para presentar candidaturas -hasta el 24 de enero- "tenemos tiempo más que suficiente para que la dirección del partido decida quien va a ser la persona que ocupará el puesto".

Además, ha reconocido, "yo no sabía que iba a dimitir Raúl Díaz y desconocía la reunión de esta semana, he actuado con la información que tenía. No he hablado de esto con nadie de la Ejecutiva. Solo he hablado con la dirección federal del partido y después se lo comunique a la presidenta del partido".

Por todo ello, ha finalizado, "con esta decisión no se trata de ocupar otros cargos. Lo he hecho por intentar romper la dinámica de que se haga creer a la ciudadanía que había una especie de trueque y la mejor prueba para demostrarlo es predicar con el ejemplo y es lo que acabo de hacer".

Por su parte, la dirección del PSOE de La Rioja ha mostrado su "sorpresa" ante el anuncio del diputado, Francisco Ocón, esta misma mañana de renunciar a su puesto como senador autonómico que lo han conocido "con escaso margen" a la vez que han querido trasladar a la ciudadanía "tranquilidad y calma" porque "los riojanos y riojanas tendrán esa representación en el Senado en tiempo y forma".

Tal y como ha explicado en una rueda de prensa la secretaria de Organización, María Marrodán, tras la renuncia de Ocón "el proceso para designar un senador sigue su curso" y en el próximo pleno habrá una propuesta. Para ello, ha reconocido, "he pedido al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que el próximo lunes convoque una reunión para tratar este asunto y dar una propuesta del PSOE para que los plazos se cumplan con tranquilidad".

Por todo ello, ha continuado, "la normalidad institucional continúa adelante".

Por su parte, y ante el anuncio de Ocón esta mañana ante los medios de comunicación de renunciar a la propuesta, desde la dirección del PSOE critican que se haya hecho en un momento "en el que Raúl Díaz -hasta ahora senador autonómico- ya había tenido que presentar su dimisión".

"Nos sorprende, aparte de la forma, que haya decidido renunciar a ocupar ese puesto que él había manifestado interés en ocupar y desconocemos las razones que le han llevado a rechazarlo", ha explicado Marrodán.

Aún así, ha insistido, "queremos trasladar tranquilidad en la normalidad institucional porque no va a afectar a los riojanos y está dirección, recién estrenada, sigue manteniendo intacta esa fuerza, espíritu y ganas de seguir haciendo más grande este partido y apoyar al Gobierno. Ese es el camino en el que, a pesar de este día revuelto, seguiremos trabajando todos".

Además, María Marrodán ha reconocido que la decisión de Ocón "es personal" aunque como ha indicado "podría haberse comunicado de otra manera. Lamento que se haya hecho en estos términos por la inquietud que pueda provocar. Quizás no ha sido la manera más afortunada de hacerlo".

Por ello, a los votantes del PSOE les ha dicho que esta dirección "llega con ganas de reforzar, unificar y alinear el trabajo del partido con el del Gobierno en la mejora de los servicios públicos o en la mejora de la calidad de vida de los riojanos y riojanas. Lo importante es el proyecto y el Gobierno de La Rioja está cumpliendo con el programa progresista que prometió".

Por su parte, y con respecto a quién podrá ocupar ese puesto tras la renuncia de Ocón, Marrodán ha reconocido que "cualquier miembro puede serlo pero nos ha pillado de manera repentina y lo más prudente es tratarlo el lunes en el entorno del propio grupo parlamentario. De ahí seguramente saldrá un nombre".