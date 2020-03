La Diócesis de La Rioja no supende misas pero recomienda seguir desde casa la celebración de la eucaristía

La Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño recomienda a no acudir a las misas de forma masiva y que se sigan las eucaristías por los medios de comunicación, Cadena COPE: domingos, a las 9,00 h y Popular TV La Rioja-13TV: de lunes a sábado, a las 11,00 h. y domingos, a las 12,00 h. Las misas no se suspenden.

En estrecha colaboración con las autoridades sanitarias de La Rioja, la Diócesis riojana hace un llamamiento a la cooperación personal y comunitaria de todos los sacerdotes, miembros de la vida consagrada y fieles laicos. Por causa tan grave se dispensa a todos los fieles del precepto dominical durante el periodo del 14 de marzo al 3 de abril (CIC, c. 87 y c. 1245; Catecismo Iglesia Católica, 2181). Recomiendan, sobre todo a las personas mayores y a aquellas que son más vulnerables, que sigan la celebración de la Eucaristía a través de los medios de comunicación:

La Diócesis ha ha pedido a los sacerdotes disponibilidad para con los más vulnerables y una cuidada atención pastoral a los enfermos, mediante la fuerza de la Palabra de Dios y la Eucaristía; y sensibilidad para acompañar en sus tareas a los trabajadores sanitarios y los voluntarios. Se urge en las Eucaristías a seguir estrictamente la normativa de evitar el contacto físico entre las personas, procurando que la ocupación de la asamblea no exceda nunca en un tercio el aforo del templo. La suspensión de las Eucaristías públicas podrá ser prudencialmente adoptada por los vicarios episcopales, en comunicación continua con el obispo, a expensas también de nuevas indicaciones de las autoridades sanitarias. Evitar las aglomeraciones en la celebración de funerales, bodas y bautizos, procurando que la participación se reduzca a los miembros de la familia más cercanos, y se celebrarán en la intimidad. Las confesiones se realizarán en un espacio amplio, dentro de los despachos y locales de las parroquias. Siguen vigentes las indicaciones publicadas el día 6 de marzo de 2020 como retirar el agua bendita de las pilas. Se debe suprimir el gesto de dar la paz físicamente con apretón de manos o besos. No se debe dar la comunión directamente en la boca. No se deben realizar actos que supongan besar reliquias, imágenes, etc. Igualmente, en el resto de actos sacramentales se debe limitar el contacto físico entre personas. Respecto al celebrante, se debe realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones hidroalcohólicas) antes de cada celebración. Se suspenden los pregones, retiros, charlas cuaresmales, y aquellas celebraciones de piedad popular que supongan una aglomeración de fieles.

La Diócesis agradece a la comunidad cristiana, al Gobierno Regional, a los profesionales sanitarios y a los voluntarios, su entrega y servicio generoso, en la lucha contra esta pandemia que nos afecta a todos.