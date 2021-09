"No hay una arruga del corazón humano que a la Virgen no le arrugue el suyo, bien sea la salud, la economía, la supervivencia, los volcanes o la injusticia. En ese sentido, claro que hay que pedirle cosas a la Virgen, que ella nos dirá, ¡vosotros adelante!, que yo os doy mi sombra y mi cariño, pero la inteligencia la tenéis, el corazón también, la capacidad...¡ Y ánimo! Pelead por todo lo que es justo y noble en esta tierra, porque el vino de Dios es para todos, no solo para unos pocos".

Con esas palabras, el Administrador Diocesano, Vicente Robredo, se refería a la profunda carga simbólica que representa la ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera, cada 21 de septiembre, en la ciudad de Logroño. Él ha sido el encargado de pronunciar la homilía en la misa concelebrada en la concatedral de la Redonda, con motivo de la festividad de San Mateo, día grande de las fiestas de la Vendimia.

Minutos después, y acompañado por el Vicario de Pastoral de la Diócesis, Víctor Manuel Jiménez, compartía tertulia en los micrófonos de COPE Rioja, en el segundo programa especial de fiestas desde la terraza del restaurante 'Tondeluna', con el patrocinio de 'Audicost Audífonos', 'Bodegas Viña Ijalba' y la IGP Pimiento Riojano.

Presidenta de La Rioja









También ha pasado por allí la presidenta de la Comunidad Autñónoma de La Rioja. Una Concha Andreu que también ha analizado el simbolismo que encierra la ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera cada 21 de septiembre, y que ha enviado a los viticultores un mensaje de esperanza, en la confianza de que ésta sea una campaña "excelente". Andreu se ha referido además a la visita que este próximo viernes, 24 de septiembre, realizará a la ciudad de Logroño el rey Felipe VI, con motivo de la exposición del V Centenario del Sitio de la capital riojana.









Además de la presidenta del Gobierno regional, también han pasado por la terraza del 'Tondeluna' el presidente de laFederación de Peñas de Logroño, Diego Vicente, y la presidenta de la Federación de Casas Regionales en La Rioja, Mar Luna,que son quienes han completado el grupo de invitados que este martes han compartido micrófono y aperitivo en el segundo programa especial de las fiestas de San Mateo y la Vendimia en COPE Rioja.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Mañana miércoles, serán el concejal de Festejos, Kilian Cruz, y los vendimiadores, Andrea Morán y Abel Alonso; los integrantes de la compañía 'Maese Villarejo' y el pelotari riojano Víctor Esteban, quienes compartan conversación y aperitivo en la terraza del céntrico restaurante con vistas al Paseo del Espolón.