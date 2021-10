La alcaldesa de Villamediana garantiza la estabilidad del municipio pese a la cascada de dimisiones

La alcaldesa de Villamediana de Iregua, Ana Belén Martínez, ha asegurado que la estabilidad del municipio "está garantizada" a pesar de las últimas dimisiones de concejales del PSOE, que ha "lamentado". En declaraciones a Europa Press, la primera edil villametrense ha confirmado la marcha de Sara Barragán, Judit Rodríguez y Navitidad Ramírez, por "motivos personales, por incompatibilidad con la alcaldía y por discrepancias, según me han reflejado". No es la única dimisión que se han producido en las filas socialistas en Villamediana, ya que la semana pasada dejó su cargo la también concejal, Sonia San Román.

Precisamente, Ana Belén Martínez ha apuntado que la marcha de ésta última se cubrirá con Diego Amestoy, que ya ha dado su visto bueno a entrar al Consistorio, al igual que Ana Isabel Román - que ocupó el número 13 en la lista del PSOE a Villamediana- y "entre este martes y el jueves hablaremos con otros dos compañeros para ver cuál es su posición".

"La gestión municipal que para eso es para lo que estamos aquí sigue adelante; los proyectos siguen adelante; y en ese sentido todo va como tiene que ir, ya que nos debemos a nuestros vecinos y tenemos que seguir con esa gestión municipal", ha añadido.

La alcaldesa de Villamediana, no obstante, ha querido agradecer el trabajo de las ediles dimisionarias, al tiempo que ha reconocido que en esto de los equipos "a veces hay cosas, el tema de la pandemia también ha hecho mella, y en ocasiones confluyes y en otras no estás en el mismo punto". "No tengo la sensación de que haya ocurrido algo grave" para que se hayan producido las dimisiones. En este punto, Martínez ha señalado que le ha "llamado mucho la atención" estas dimisiones "de manera tan drástica", por lo que no descarta incluso que otras formaciones hayan tenido algo que ver con estos hechos, porque "algo se me escapa", ha concluido.