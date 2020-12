Diez consejos para superar el síndrome de la silla vacía en una Navidad marcada por la pandemia

A estas alturas del año la cabeza da muchas vueltas. Algunos ya han tomado la decisión en firme, unos optan por reunirse pocos y con medidas de seguridad y otros prefieren no exponerse al riesgo de transmisión y mucho menos exponer a los demás.

No hay duda de que las próximas fiestas van a ser complicadas no solo por los que falten, sino por aquellos que, debido a las restricciones sanitarias o por elección, no puedan compartirlas presencialmente con nosotros. En todo caso, sus diferencias con respecto a las anteriores no tiene por qué implicar que la negatividad se apodere de todo, tenemos que intentar mantener el ánimo y colocar mentalmente las cosas en su sitio. Con el fin de evitarlo, de caer en el pesimismo, recurrimos a estos consejos que los psicólogos aportan para hacer frente a estaNavidad marcada por la pandemia.

Y es que, aunque solemos relacionarlo siempre con el fallecimiento, lo cierto es que el síndrome de la silla vacía también puede aparecer como consecuencia de una ruptura o el distanciamiento de un ser querido. ¿Cómo afrontarlo?

1. Aceptar las emociones tal y como las sentimos

No debemos forzar la alegría. Ante un proceso de duelo es normal sentir tristeza y, aunque sea una época festiva, tenemos derecho a no sentir ganas de celebración en este momento.

Esa pena es natural y no hay por qué disimularla. Es más, no es recomendable intentar esconderla delante de los niños, porque son capaces de percibirlo y reaccionarán con desconcierto frente a tal hecho.

2. No cerrarse a los momentos de felicidad y risas

A veces surge una sensación de culpabilidad por experimentar momentos de alegría y diversión durante los procesos de duelo. Dicha percepción, sin embargo, no se ajusta a la lógica. Y es que no existe ninguna relación entre tener momentos de alegría y la cantidad de amor que sentíamos y seguimos sintiendo hacia las personas que ya no están junto a nosotros.

3. Apoyarnos en nuestro círculo familiar más próximo

Si nos vemos desbordados por asuntos cotidianos como hacer la compra, cocinar o cualquier otra tarea doméstica, el consejo pasa por permitir que nuestro entorno más próximo colabore y por delegar en ellos todo lo que veamos que no vamos a poder abarcar. En el terreno emocional no hay que rehuir a la hora de buscar apoyo en los más allegados.

4. Explicar la situación a nuestros hijos y fomentar la comunicación con ellos

Anticiparles los cambios que se van a encontrar es positivo y, pese a que no vayan a ser igual que otras fiestas previas, deben saber que, de un modo u otro, se seguirán celebrando.

Aunque se nos escape alguna lágrima delante de nuestros hijos, no tenemos nada que temer. Dicho suceso hará que vean con naturalidad la exteriorización de la tristeza, lo que les ayudará en el futuro a gestionar sus propios sentimientos.

5. Implicar a los niños y hacerles partícipes de la situación

Los niños son la mejor excusa para sacar fortalezas, recuperar entusiasmo y seguir generando buenos momentos. Tanto si aún son pequeños como si ya están en la adolescencia, considera positivo para todos pedirles su opinión acerca de las maneras en que celebraremos estas fiestas y proponerles una participación activa en las mismas.

6. Recordar a los que se han ido y a los que no podremos ver

Ante tales circunstancias, nos aconsejan mantener las tradiciones que seguíamos con nuestros seres queridos, algo capaz de ayudarnos a seguir sintiéndoles presentes. Debemos, por otro lado, rechazar la idea de que compartir nuestro sufrimiento o sencillamente hablar de esa persona puede hacer daño a los demás. Evitar el aislamiento social determinará en gran medida cómo afrontemos esos días tan complicados emocionalmente.

Las acciones simbólicas destinadas a recordar a los que nos han dejado también contribuyen a que muchas personas se sientan mejor. Si decidimos llevar a cabo alguna iniciativa de este tipo, ya sea escribir una carta, hacer un dibujo, crear un rincón especial o cualquier otra similar, nos recomiendan no excluir a los niños.

7. Recurrir a la creatividad y a la imaginación

Dicho lo anterior, nos animan a centrarnos en lo positivo y lanzarnos en busca de estrategias que contribuyan a nuestro bienestar. Para tener éxito, sugiere que enfoquemos nuestra mirada en lo que sí es posible hacer, en tradiciones que sí van a estar permitidas como decorar la casa, cocinar algo especial o comprar dulces típicos, entre muchísimas otras.

En su opinión, las cosas que no vamos a poder hacer suponen una ayuda para que nos reinventemos o modifiquemos ciertas costumbres. El secreto es planteárselo de la manera adecuada y dejar que la creatividad y la imaginación de todos fluya. Las videollamadas, por ejemplo, pueden seguir concediéndonos el placer de compartir el brindis de rigor con los familiares y amigos de los que tengamos que estar separados.

8. No perder de vista el futuro

Conversar sobre el nacimiento de algún bebé cercano o compartir una lista de propósitos, sueños y deseos para el año venidero son buenas ideas para mantener nuestros pensamientos en tal dirección.

9. Adaptar la Navidad de las ausencias a nuestras circunstancias

Dado que no existe una forma de llevar las situaciones desagradables que resulte infalible para todos, cada uno debemos gestionar estos asuntos a nuestro modo y seguir nuestro ritmo.

10. Pedir ayuda si la situación nos sobrepasa

Por último y para los escenarios más graves, aquellos en los que la intensidad del dolor descarta toda opción de conmemorar al familiar perdido, no debemos dudar a la hora de solicitar ayuda profesional.