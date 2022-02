Diego Urdiales comienza este próximo sábado en la Comunidad de Madrid una temporada muy prometedora e ilusionante. Y es que el de Arnedo afronta esta campaña como la auténtica figura del toreo en la que se ha convertido, además por méritos propios.

El matador riojano volverá a vestirse de luces este sábado, 5 de febrero, junto a Morante de la Puebla y Daniel Luque. Los tres harán el paseíllo en la bonita plaza cubierta de 'La Candelaria', en Valdemorillo, donde desde hace ya días se han vendido sus cinco mil localidades, que se agotaron apenas unas horas después de salir a la venta.

La expectación por volver a verle torear es máxima y el torero lo sabe. Hoy, en Cope Rioja, reconocía que no estamos ante una temporada más, al tiempo que daba respuesta también a otro tipo de preguntas más personales e íntimas. "¿Te gusta rezar o encomendarte a alguien para que te de suerte y te permita triunfar esa tarde?", le hemos preguntado. Y su respuesta, tras un par de segundos, ha sido sincera: "Sí, si, si... La verdad es que soy creyente y me ayuda mucho a intentar buscar la tranquilidad, la fe y la confianza. Al final, es una meditación psicológica muy dura y cada uno tiene que buscar a su manera el poder poner la mente en el estado que se necesita, porque cuando llega el momento no puedes hacerlo. Esto viene preparado de mucho antes. El día de corrida, cuando llegas al patio de caballos, se ha tenido que sufrir mucho antes porque, si no, en el momento, sería imposible superarlo".

Una temporada muy prometedora

El viernes, 18 de marzo, Diego Urdiales está anunciado en Valencia, con Manzanares y ‘Roca Rey’. Al día siguiente, en su Arnedo natal junto a Morante y Juan Ortega. El 26 de marzo en Ricla, otra vez con Morante, Ginés Marín y Pablo Aguado. Luego llegarán también Brihuega y, probablemente, las plazas francesas de Dax y Mont de Marsan. Compromisos a los que habrá que añadir los que se anuncien en los próximos días tanto en Sevilla como en Madrid, adonde Diego acudirá, a buen seguro, con la vitola que le distingue ya como figura del toreo.