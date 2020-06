Diego Urdiales se pone el mundo por montera para defender a capa y espada la tauromaquia

Diego Urdiales siempre defiende con valentía el mundo del toro y ahora le pide al Gobierno que no discrimine a este sector del que dependen muchas familias españolas.

El torero de la tierra, el arnedano Diego Urdiales, se ha convertido en bandera de la defensa del mundo del toro en esta complicada situación. Lo defiende a capa y espada e insiste en que no puede ser un sector discriminado porque, como en el resto, sufre el envite de la crisis haciendo mella en muchísimas familias.

Ante esta situación le pide al Gobierno "que esté a la altura", y que los festejos taurinos se celebren con las medidas de seguridad que se apliquen a otros sectores. El mundo del toro pide igualdad de trato:

Este fin de semana Diego Urdiales ha participado en el paseo taurino que se celebró en Logroño para reinvindicar al mundo del toro.

Un movimiento que arrancó hace unos días unos días a través de las redes sociales pero que se ha ido extendiéndo por la geografía riojana. Los "Paseos Taurinos" llegaron el pasado sábado a Logroño tras presentarse en más de 30 ciudades de España, como Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia o Zaragoza. Profesionales del toro, aficionados y peñas taurinas comparten en sus redes este encuentro:

"A los niños en España se les enseña a torturar y a matar toros a la edad de 14 años. Pedimos al Ministerio de Educación de España que clausure inmediatamente las escuelas de tauromaquia. Puedes ayudar compartiendo esta petición", publicó el piloto británico de Fórmula Lewis Hamilton.

Pues bien, el torero de Arnedo ha contestado así a las críticas que ha mostrado a la tauromaquia Lewis Hamilton en sus redes sociales:

Mr. @LewisHamilton a cuántos niños españoles conoce usted???

De verdad le importan los niños españoles???



Mr. @LewisHamilton how many spanish children do you know???

Do you realy interested the spanish childrens??? https://t.co/zZk1p6mnXA