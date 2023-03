Este próximo sábado, 11 de marzo, llega al auditorio del Ayuntamiento de Logroño 'Diario Vivo', el primer y único espectáculo de periodismo en directo de España.

Las entradas ya están a la venta en entradas.com y oferplan y toda la recaudación irá destinada a la Cocina Económica de Logroño.

La periodista y escritora Ángeles Espinosa, el corresponsal Xavier Más, la periodista y cofundadora de 'El Mundo' y de 'El Español' Ana Romero y la corresponsal del diario 'Le Figaro' Diane Cambon, son algunos de los narradores que participarán en este espectáculo, que llega a La Rioja de la mano de la Fundación UNIR.

El responsable de relaciones institucionales de la Universidad Internacional de La Rioja, Alberto Canals, y la cofundadora y redactora adjunta de 'Diario Vivo', Vanessa Rousselot, han ofrecido en COPE Rioja detalles de este espectáculo efímero de ocho historiasreales y cortas narradas por periodistas, escritores, artistas y personalidades de diferentesámbitos que se reúnen por primera vez sobre las tablas riojana

Para Rousselot “presenciar Diario Vivoes una experiencia única. No hay actores. Quienes suben al escenario no interpretan un papel. Ypor primera vez, se atreven a contar en público una historia personal que les marcó, e incluso aveces les transformó. Desde el público, uno llora, ríe y en muchas ocasiones, se reconoce. No segraba nunca. Se recuerda siempre”.

Junto a los comunicadores participarán el decano de la Facultad de Empresa y Comunicación de UNIR, Pablo Cardona, el director de cine y guionista Santiago Tabernero, el investigador y director del Grado de Física de UNIR, Alberto Corbi, la responsable de Proyectos Institucionales de UNIR, Ana Yangüela, y la pianista y compositora Maite Arregi Díaz, que hilvanará cada una de las historias con su música

Alberto Canals ha recordado que Fundación UNIR ya hizo un primer intento por traer este espectáculo a La Rioja en 2020, pero que tuvo que ser anulado por la pandemia. Una circunstancia que ha reforzado su interés por “hacer posible que un espectáculo de estas características se represente en nuestra región como muestra del compromiso que UNIR tiene con la cultura y todas las iniciativas que promueven la inquietud humanística en la región y fuera de ella”.





Asimismo, Canals ha animado a todos los riojanos a comprar ya su entrada en entradas.com y disfrutar de un espectáculo único, que solo se desarrollará una noche en Logroño, y cuya recaudación irá destinada a “apoyar la labor, tan necesaria y fundamental, que desarrolla la Cocina Económica en la región”.