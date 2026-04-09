Día de La Rioja 2026, quiénes son los galardonados y por qué reciben estos reconocimientos: De la Universidad a la Empresa Familiar, historias que construyen

Hay reconocimientos que van mucho más allá de una medalla o un título. Son una forma de decir “gracias” en voz alta, de poner nombre y apellidos —o incluso rostro colectivo— a quienes han ayudado a construir lo que hoy es La Rioja.

Cada 9 de junio, Día de La Rioja, el Gobierno regional entrega dos de sus distinciones más importantes en San Millán de la Cogolla. No es casualidad: se trata de un lugar cargado de historia y simbolismo, el escenario perfecto para reconocer trayectorias que también forman parte de nuestra identidad.

Por un lado está el título de Riojano Ilustre, el reconocimiento más alto a nivel individual. Se concede a personas que han destacado por su trabajo, su talento y su compromiso en ámbitos como la cultura, la ciencia, la educación o la sociedad. Es, en definitiva, un homenaje a quienes han dejado huella y han abierto camino para los demás.

Urbano Espinosa

Este 2026, ese reconocimiento recae en Urbano Espinosa. Y no es difícil entender por qué. Su nombre está ligado al nacimiento de la Universidad de La Rioja, de la que fue su primer rector. Fue una figura clave en aquellos inicios, cuando todo estaba por hacer y había que convertir una demanda social en una realidad. Gracias a ese impulso, hoy miles de jóvenes han tenido la oportunidad de formarse sin salir de su tierra. Además, su trayectoria como historiador y su trabajo divulgativo —ahora al frente de la revista Belezos— le convierten en una referencia en la vida cultural riojana. En él se reconoce no solo una carrera brillante, sino una forma de entender la educación como motor de igualdad.

Por otro lado está la Medalla de La Rioja, que no se entrega a una persona, sino a colectivos, entidades o instituciones que han contribuido de manera destacada al desarrollo de la comunidad. Aquí se pone en valor el trabajo en equipo, ese esfuerzo muchas veces silencioso que sostiene la economía, el tejido social y el futuro de la región.

Asociación Riojana de la Empresa Familiar

En esta ocasión, la distinción es para la Asociación Riojana de la Empresa Familiar. Puede que no siempre esté en primera línea mediática, pero su papel es fundamental: representa a buena parte de las empresas que generan empleo, riqueza y estabilidad en La Rioja. Empresas con raíces, con historia, con un fuerte compromiso con su tierra. La asociación, además, no solo defiende sus intereses, sino que impulsa la formación, la innovación y el relevo generacional, claves para que ese tejido empresarial siga vivo en el tiempo.

En el fondo, estos reconocimientos hablan de algo muy sencillo pero muy importante: de personas y de proyectos que suman. De quienes, desde distintos ámbitos, han contribuido a que La Rioja sea un lugar mejor para vivir, trabajar y crecer.