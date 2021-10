Daño Cerebral Adquirido: "Un ictus puede hacer que, de un segundo a otro, olvides el nombre de tu hijo"

La necesidad de contar con rehabilitación especializada "desde el minuto 0" y de tener un diagnóstico específico tras el alta hospitalaria son las principales demandas de la Asociación Riojana de Daño Cerebral Adquirido (ARDACEA), en el Día Mundial de esta dolencia. Una conmemoración que han aprovechado para inaugurar su nueva sede, en el Paseo del Prior número 83 de Logroño.

En su nueva sede, de 150 metros cuadrados, ARDACEA ofrece a las 206 personas que actualmente son socias de la entidad y a la población riojana un programa de atención integral especializada en DCA.

Este programa de neurorrehabilitación incluye servicios de atención social, neuropsicología, terapia ocupacional, logopedia, fisioterapia y psicopedagogía, para lo cual la nueva sede cuenta con un equipo humano y salas específicas para cada servicio.

Todo ello está coordinado por la directora gerente y con seis profesionales en plantilla: trabajadora social, neuropsicóloga, terapeuta ocupacional, logopeda, fisioterapeuta y psicopedagogo.

El local es una cesión del Ayuntamiento de Logroño y la adecuación se ha financiado en dos fases con la subvención procedente del tramo autonómico del IRPF de 2019 y 2020, con las cuotas de socios. El Gobierno de La Rioja, por su parte, ha contribuido para la adecuación de la nueva sede con una partida de algo más de 100.000 euros.

En el equipamiento se ha contado con la ayuda de la Fundación Decathlon para equipar la sala de fisioterapia, cuyos representantes han acudió hoy a la inauguración.

El mobiliario y los recursos informáticos eran de la Asociación ya y se mejorará el equipamiento con la subvención del IRPF de 2021. Los Amigos Fondistas de Lardero han ayudado con casi 5.000 euros, procedentes de la recaudación de la sansilvestre de 2019. Su presidente, Fermín Navaridas, ha acudido al acto de hoy.

Hoy, como cada año desde que en 2007 lo decretase el Consejo de Ministros, se celebra el Día Nacional del Daño Cerebral. Con motivo de esta fecha, ARDACEA quiere exponer la necesidad de que las aproximadamente 5.000 personas con daño cerebral que residen en La Rioja "puedan acceder a una rehabilitación especializada, independientemente de su localidad de residencia, edad, secuelas o capacidad económica".

Así, en el acto tres personas socias de ARDACEA, Maricarmen, Rafa y Laurentino, han leído el Manifiesto de la jornada, en el que se apunta que "la neurorrehabilitación es fundamental para que las personas con Daño Cerebral puedan recuperar su antigua normalidad en las mejores condiciones posibles".

"Sin embargo, muchas personas con daño cerebral no pueden acudir a ella, ya sea por no poder costeársela, porque no haya ningún recurso de atención cerca de su localidad, o por no ser informadas de las secuelas y rehabilitación del Daño Cerebral", han señalado.

Por ello, se reclama "una Estrategia Nacional de Atención al Daño Cerebral que garantice la máxima calidad de vida posible a cada persona con esta discapacidad, así como un censo de personas con Daño Cerebral que ayude a dimensionar los recursos precisos para la rehabilitación e inclusión social de este colectivo".

Como ha recordado la secretaria general de la Asociación, Teresa de Frutos, en mayo de 2010, un grupo formado por cinco personas se unieron para constituir la Asociación Riojana de Daño Cerebral Adquirido (ARDACEA).

Su objetivo era ayudar a todas las personas afectadas por ictus, traumatismo craneoencefálico, anoxias, tumores y otras patologías que les hubieran dejado secuelas y necesitasen información y recuperación, así como a sus familiares.

En La Rioja no existía ninguna asociación de este tipo. Eran años de crisis económica y era difícil el desarrollo y crecimiento, pero con mucho esfuerzo por parte de todas las personas involucradas, se consiguió poner en marcha la asociación.

ARDACEA ha pasado por diferentes sedes: comenzaron reuniéndose en la Casa de las Asociaciones del Ayuntamiento de Logroño; continuó en el Centro de la Obra Social de Ibercaja; tras esto, pudieron alquilar un local en la calle Caridad, frente al parque del Semillero y, posteriormente, otro local en la plaza Fermín Gurbindo.

Durante esos 11 años la Asociación Rioja de Daño Cerebral Adquirido ha pasado de los cinco socios fundadores a 195, de los que 83 son personas afectadas por DCA (daño cerebral adquirido) y el resto, familiares y colaboradores.

A lo largo de estos años, ARDACEA ha puesto en marcha diferentes servicios de información y atención y tratamientos, así como programas de voluntariado, y otros proyectos. Entre ellos, De Frutos ha destacado la atención en los domicilios a los usuarios mayores, al tiempo que ha advertido de que cada vez hay más casos en personas de mediana edad, especialmente, varones.