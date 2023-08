Detenido en Logroño por estafa al ofrecer en alquiler la vivienda en la que convive con sus padres

La Policía Nacional en La Rioja ha detenido a un hombre de 35 años como presunto autor de estafar 1.050 euros al ofrecer en alquiler la vivienda en la que convive con sus padres, en Logroño.

El detenido mostró la vivienda a las víctimas, a las que dijo que actualmente estaba ocupada con otros inquilinos que en los próximos días la iban a abandonar y que, si les interesaba, podrían trasladarse a la casa en pocos días.

Las victimas pusieron un anuncio en un portal de internet, en el que indicaban que buscaban un piso para arrendar, tras lo que el detenido contactó con ellos por teléfono y les dijo que tenía un piso céntrico en Logroño para arrendar. El supuesto arrendador mostró a las víctimas la vivienda, de la que simulaba ser el legítimo propietario; y les solicitó 300 euros en concepto de fianza y el importe corresponderte al primer mes, por lo que le ingresaron 750 euros.

Tras unos días de demoras injustificadas, en las que el detenido no enviaba el contrato de alquiler y al no tener noticias suyas, las víctimas se percataron que habían podido ser víctimas de una estafa, por lo que intentaron de nuevo ponerse en contacto con él para que les devolviera el dinero si no les alquilaba el piso. El detenido les indicó que les devolvía el dinero y les envió dos fotografías de dos recibos bancarios en el que solicita el reembolso de la cantidad debida.

Las víctimas acudieron a la entidad bancaria, donde les confirmaron que esas trasferencias no figuraban en el sistema, por lo que eran dos recibos falsos manipulados por el detenido, tras lo que presentaron una denuncia en la Jefatura.

La investigación permitió identificar y detener al supuesto arrendador, al que no le constan antecedentes policiales; así como constatar que el piso que quería alquilar era el mismo en el que convive con sus progenitores.