Detenido en Logroño un falso solicitante de asilo internacional

Agentes pertenecientes a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han detenido a un varón, de 25 años de edad, como presunto autor del delito de falsedad documental e infracción a la Ley de Extranjería, al manipular una tarjeta de protección internacional.

Entre las funciones que tiene encomendada la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, posee la del control de la documentación de los ciudadanos extranjeros que se encuentran en nuestro país, por lo que en uno de los controles que se realizan, en empresas y explotaciones agrícolas que contratan a trabajadores extranjeros, comprueba que un trabajador se identificaba con una Tarjeta Acreditativa de la condición de Solicitante de Protección Internacional, que presentaba indicios de estar alterada en alguno de sus elementos y por lo tanto falsificada.

Ante la sospecha de que la tarjeta presentada pudiera ser falsa, los agentes realizaron las comprobaciones tanto físicas como en las Bases de Datos policiales, para su verificación, comprobándose que se trataba de una tarjeta en la que se habían producido diferentes manipulaciones, tales como que la fotografía del documento no se correspondía con la fotografía del titular del mismo.

Además, el sello policial estampado en la tarjeta era un sello antiguo en desuso, la fecha de expedición de la mencionada tarjeta no se correspondía con la fecha en la que al detenido se le había denegado la protección internacional, la huella del solicitante no estaba acorde a lo requerido para este tipo de documentos, así como diferentes datos de la autoridad responsable policial firmante del documento que no se corresponde con la autoridad legal, por lo que se evidenció de forma fehaciente que se trataba de un documento alterado y por lo tanto falsificado.

DETENCIÓN

En el marco de la investigación, se tuvo conocimiento que la persona que se había identificado con la Tarjeta Acreditativa de la condición de Solicitante de Protección Internacional se encontraba trabajando en una localidad riojana, por lo que los agentes se trasladan a la mencionada localidad, donde tras acudir a la empresa donde estaba trabajando y al ser identificado, vuelve a mostrar en su terminal telefónico la Tarjeta Acreditativa de la condición de Solicitante de Protección Internacional, proceden a su detención como presunto autor del delitos de falsedad documental en documento público, así como por una infracción grave a la Ley de Extranjería.

El detenido es un varón, de 25 años de edad, de nacionalidad de Costa de Marfil, sin domicilio conocido, y en situación irregular en nuestro país.